"El humor y la diversión deberían estar prescritos por los médicos"

Las preuvas se tomarán esta noche con grandes dosis de humor en uno de los canales de Atresmedia, Neox. Los personajes de Homo Zapping recrean una cena de Nochevieja en casa de Los Javis en el espacio Feliz Año Neox. Una velada especial, repleta de risas y entretenimiento, que contará con célebres personalidades compartiendo mesa y mantel. Olga Hueso, natural de Andújar (Jaén), es una de las actrices que forman parte de Homo Zapping. Durante la cena imitará a Antonia Dell’ Atte, entre otras parodias. La intérprete jienense cuenta detalles de la programación especial que ha preparado Neox.

–La diversión y el entretenimiento es la mejor forma para despedir el año en Neox.–Es la mejor forma de afrontar la vida. No solamente para despedir el año. El humor, el entretenimiento y pasarlo bien te da la vida. Debería estar prescrito por los médicos. En Neox es nuestra filosofía para despedir 2018.–¿Cuál es la función de su personaje en vuestro show?–Es un programa de sketches. Se hace una cena en casa de Los Javis donde invitan a amigos. Yo parodio a Antonia Dell’ Atte durante la cena. En ese contexto se emiten sketches de celebrities y famosos, tanto de España como de fuera. También hago de Noemí Galera, de la madre de las Kardashian, entre otros.–¿Le resulta fácil imitar a Antonia Dell’ Atte?–Fácil no es nada. Hay que currárselo mucho. El proceso para parodiar un personaje tiene un trabajo previo. Antonia tiene de bueno su energía alta, positividad, rasgos a los que te puedes agarrar muy bien, pero también es muy conocida. Cuanto más conocido es el personaje más riesgo corres de ser criticada por tu actuación. No deja de ser una aproximación al personaje que hago y paso por mi filtro. Me acerco a la voz, el acento cómo respira, cómo gesticula y sus movimientos. El conjunto de todo es una labor complicada. Espero que os guste, es muy divertido.–En estos casos juega un papel muy importante la caracterización del personaje, ¿no?–Absolutamente. Sin el maquillaje y el vestuario estaríamos vendidos. Por muy bien que tú hagas un personaje sin ese apoyo visual resulta complicado convencer a la gente de tu parodia. Tenemos el mejor equipo de maquillaje y vestuario que existe en la televisión. Su labor es imprescindible y excelente. Acabo de trabajar para una producción inglesa en la BBC. Son maravillosos, pero no tenemos nada que envidiar a las productoras extranjeras.–Aparte de Antonia Dell’Atte, ¿qué otros personajes ha imitado?–Todas mis imitaciones son de Homo Zapping. Antes no me había dedicado a esto, es una faceta que he descubierto tarde. María Teresa Campos es un personaje con vida propia al que adoro y del que disfruto mucho haciéndolo, Gloria Serra, Mahi de Maestros de la Costura y muchos más. –¿Qué le pide a 2019?–Pido salud y después trabajo para vivir bien, sin agobios e intranquilidades. Tener trabajo de manera continuada es complicado. Con el trabajo me aseguro bastantes parcelas del resto de mi vida.