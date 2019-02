'House of cards' made in Spain

No es Borgen ni House of cards, pero supone la incursión de Mediaset en las historias de la alta política, con toque español y personajes reconocibles. Frank Ariza, que no tiene las mejores credenciales con Dreamland y El Continental, es el productor ejecutivo de Secretos de Estado, que se estrena pasadas las diez y media la noche en Telecinco.

La historia parte del presidente del Gobierno, Alberto Guzmán, y su esposa Ana Chantalle, la primera dama, cuyas imágenes públicas y vidas personales se tambalean a raíz de un intento de magnicidio que saca al aire datos comprometedores, como la relación que tiene el presidente con su jefa de prensa, Paula Campillo. La esposa del presidente afianza su ambición para volar alto en solitario.

Emmanuel Esparza (Yo soy Bea y protagonista de numerosas telenovelas en América) y Miryam Gallego (Periodistas, Águila Roja) forman el matrimonio protagonista, con José Luis García Pérez, que recientemente vimos en La verdad;el joven actor gaditano Jesús Castro (Mar de plástico, Perdóname Señor) y Michelle Calvó (Amar es para siempre).

Esta última es la jefe de prensa de la Moncloa, que se verá envuelta en una espiral de destrucción. García Pérez es el ex presidente del Gobierno Gutiérrez Casas, enemigo acérrimo de Guzmán, líder en la sombra del partido en el poder. Jesús Castro es Andrés Rivera, jefe de seguridad del presidente y el hombre de confianza de Gutiérrez Casas, firme para cumplir las órdenes de la cúpula.

Secretos de Estado se ha rodado completamente en exteriores y escenarios naturales y urbanos.