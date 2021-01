Imelda Staunton reconoce que tiene un problema con 'The Crown'

La nueva Isabel II en The Crown, la veterana actriz británica Imelda Staunton, reconoce que tendrá un "desafío añadido" con su papel en la quinta y sexta temporada de la serie de más éxito en todo el mundo y que prdouce Netflix. La intérprete reconoce que al convertirse en la monarca en su vejez todo el mundo podrá compararla al tenerla más presente a lo largo de estos años.

Stauton ha intervenido en un programa de radio de la BBC que ha cumplido 75 años, Woman's Hour. La nueva reina debe encarnar a un personaje "que está entre nosotros", ha argumentado la actriz, frente al papel de Claire Foy, una Isabel II que vivía con menos cámaras encima y forma parte de la historia. "Ahora la gente podría decir 'ella no hace eso', 'ella no es así", ha reconocido la actriz, en una entrevista de la que se hace eco la publicación Variety. La reina de la tercera y cuarta temporada, más reconocible entre los espectadores veteranos, ha sido Olivia Colman.

Sobre los guiones de The Crown, que han llegado a sacudir a la sociedad británica mostrando detalles personales de la familia real, Staunton insisten en que la serie de Netflix "no es literal" y que los diálogos y situaciones están inspirados en la realidad, pero no están sujetos a un total rigor histórico. En diciembre, el secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, exigió a Netflix que agregara una advertencia que recordara a los espectadores que estaban ante una obra de ficción, a lo que se ha negado la plataforma entiendo que sus suscriptores tienen actitud para distinguir lo que es ficción.

La quinta temporada de The Crown, que se está produciendo, ambientada entre finales de los 80 y los años 90, no llegará a la plataforma al menos hasta principios de 2022.