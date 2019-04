'Intocable' se convierte en 'The Upside' con Bryan Cranston

En Estados Unidos ha sido un éxito de taquilla pero en España ha llegado directamente a la televisión de pago, a la plataforma Amazon Prime Video. The Upside, la versión (el clon) de la popular cinta francesa de Eric Toledano Intocable, se puede visionar en casa desde este fin de semana y con dos rostros estelares, Nicole Kidman (que en breve aparecerá en la segunda temporada de Big Little Lies en HBO) y Bryan Cranston, el protagonista de la venerada Breaking Bad. En el papel de Omar Sy en la versión original se encuentra el actor cómico Kevin Hart. El asistente en esta historia es un padre de familia que no atiende sus responsabilidades pero el guion corre paralelo, incluso con escenas calcadas, a la historia escrita por Jon Hartmere sobre el relato autobiográfico de Philippe Pozzo.

El director Neil Burger (El ilusionista, Divergente) apenas varía el relato, con giros adaptados a la sociedad neoyorquina, donde transcurre la acción como alude el barrio del título.

El público estadounidense ha respaldado en las salas la pareja de Hart y Cranston. Y Amazon, de paso, promociona su popular altavoz Alexa en este estelar estreno en su plataforma.