Isabel Pantoja culmina la Triple Corona en Telecinco

Pantoja es un apellido ideado para colocarlo en una portada y verlo y releerlo hasta la extenuación. El nombre de Isabel Pantoja transporta a todos los españoles a revista del corazón, a tertulia en Sálvame y ya, definitivamente, lo relacionamos como habitante de reality.

Claro que Isabel Pantoja va a dar días de gloria en la playa de 'Supervivientes' tras la Semana Santa. Ya lo hizo desde que pegara un taconeo en su debut televisivo estelar en Cantares, en 1978, que se nos antoja como un acontecimiento previo a varias glaciaciones.

La vimos llorar unas cuantas veces, en una vida que no la supera ni un culebrón de esos nuevos de Netflix, y canturreaba con sus hijos en los escenarios, preparándolos para las multitudes y las miradas. Sí, qué cansado era huir de los paparazzi, Dientes, dientes. Pero qué gusto da todo eso en la cartera cuando hay que negociar. Fue semialcaldesa, reclusa y ahora robinsona. Esta participación es el inicio de un contrato estelar durante al menos un año con Mediaset, el segundo vínculo de exclusividad firmado con la compañía, de al menos un millón de euros anuales, según informa en su último número la revista Semana.

No hay reality vip sin un Pantoja

Los Pantoja (da igual si Kiko luce su apellido paterno, Rivera) están llamados a ser vistos con voracidad. Telecinco ya lo sabe desde aquella aparición en 2011, recibiendo al hijo de su participación en Supervivientes.

La familia enlaza una Triple Corona asombrosa en la telerrealidad de Mediaset. Isa Pantoja pasó por GH VIP. Aquella llamada de la madre a Sálvame protestando por cómo se estaban comportando con su hija, como si no supiera en qué lío se había metido, se transformó en una llamada al confesionario una semana después: "soy yo la que se muere por ti", decía la emocionada madre. "Mamá, no me esperaba esto de ti", replicaba la sufriente hija, Chabelita. Ya en ese momento el destino estaba marcado.

La presencia de Kiko Rivera y su esposa, la nuera, Irene Rosales, en GH Dúo, sólo venía a subrayarlo todo. Y el matrimonio pantojil ha dado rentabilidad y él aún permanece aferrado a ser el último en salir de la casa.

Isa Pantoja, inquieta de novios (ahora está con un tal Asraf), influencer de vídeos para MtMad, plataforma también de la compañía de Vasile, sigue dando lustre al linaje.

"Y ahora me ha tocado a mí", podrá entonar la última voz de la copla de siempre. Qué hará al relente, cuando se enfrente a Chelo García Cortés, o a su ex yerno Omar. Isabel se va a Honduras. A sobrevivir.