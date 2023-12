Isabel Preysler, nuevo personaje Disney

Ante tantos docu-realities de deportistas y en competencia con Georgina, con su docuserie en Netflix, y su misma hija, Tamara Falcó (La marquesa, también en Netflix), Isabel Preysler fichó por Disney + y hoy está de estreno. Anoche se preestrenaba en Madrid este especial producido por Fremantle (Got Talent).

La reina de las portadas vivió una recta final de año en 2022 bien difícil con la ruptura de su pareja, el nobel Mario Vargas Llosa, y la reconciliación de su hija Tamara con Íñigo Onieva obligó a una cuenta atrás para la boda que llegó a ser asfixiante. Con Vargas Llosa con su vida reconducida tras el regreso con su ex mujer y las críticas desde su entorno contra la hispano-filipina, Preysler está en fase de hacer nuevos proyectos, como este bajo la marca Disney. Isabel Preysler: Mi Navidad es un recorrido por su intimidad y cuál son sus ritos diarios y de qué manera prepara todo de cara a estas fechas, aunque este año no estará en su casa de Puerta del Hierro.

Sin amor de una pareja, la protagonista aseguraba anoche en el Hotel Ritz que tiene "el amor a tope de sus nietos", con los que compartirá las cenas navideñas en Miami, donde viven sus hijos Enrique y Chábeli. Para allá se irá Julio José si le da tiempo el concurso pastelero de La 1 Bake Off.

El actor de este lunes estuvo conducido por Carlos Latre y Preysler estuvo acompañada del director del proyecto, Mario Montejo. El docu-reality consta de dos entregas y la relación de Fremantle con la reina de las portadas se inició con la participación de ella en Mask Singer, en Antena 3.

Entre las escenas que se han adelantado figura la de su desayuno: agua caliente con lima, vitaminas, zumo de pomelo, kiwi, una pieza de pomelo, semillas de lino y, en ocasiones, "agua de Jamaica", bebida muy popular en México que se ha convertido en la curiosidad de moda por las virtudes de esta escencia.

"Cuando me levanto no me gusta que empiecen a acribillarme con cosas hasta que acabo de desayunar", incide en el docu-reality, lo que le ocasionaba las críticas de Vargas Llosa. "Hay parejas que no comprenden eso", añade Preysler.

Este doble especial navideño cuenta no sólo con imágenes actuales sino que se tira del álbum familiar, con fragmentos de vídeos de cómo se ha vivido días felices en la casa de Isabel, con el recuerdo de su fallecido marido Miguel Boyer. Con el ex ministro tuvo una hija, Ana Boyer, que se ha criado junto a Tamara, hija del Carlos Falcó, su segundo esposo, fallecido en la pandemia. "Era muy disfrutón", habla Preysler sobre Boyer.

Sobre sus hijos resume así: "me siento orgullosa de sus trabajos y lo que han conseguido en la vida, pero por supuesto también de que sean buenas personas". Enrique Iglesias es una estrella internacional y Tamara, su sucesora en las revistas. Los otros tres, sin estar en el candelero artístico, son figuras imprescindibles en el mundo del corazón.