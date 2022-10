La entrevista de Jesús Quintero a José María García que supuso su marcha de TVE

El 21 de febrero de 2007 se había anunciado que aparecería en El programa de Quintero el periodista deportivo José María García, ya por entonces retirado de los medios (en los tiempos de Hora 25 en la SER, a García le relevaba a la una y media de la madrugada El Loco de la Colina). El presidente de RTVE, recién llegado al cargo, Luis Fernández, adujo que en ese contenido había "insultos, descalificaciones y ataques a terceros" que lo convertían en implicable. Sólo se emitió el fragmento en el que García aludía al propio Fernández para que se comprobcara que la cancelación no era un motivo personal.

Este censura injustificada al trabajo de Jesús Quintero fue reconocida en los juzgados, donde el demandante fue García, a quien la justicia le dio la razón. La entrevista era un ejercicio de libertad de expresión. El programa continuó unas semanas más. El fallecido periodista justificó a este periódico que, pese a la incomodidad tras la censura, prosiguió unas semanas más en La 1 por mantener el trabajo de quienes trabajaban en su productora, El Silencio. El programa de Quintero rozaba entonces los 3 millones de espectadores, 15,8%, sobre la media que tenía La 1, unos datos que ahora serían imposibles para la cadena pública.

El regreso de Quintero a la cadena donde debutó en televisión con El perro verde en 1988 fue por un fichaje del entonces director de contenidos de TVE, Pablo Carrasco, procedente de Canal Sur, y fichado por Carmen Caffarel. El nuevo presidente de RTVE no confiaba en Carrasco y aún menos en Quintero. Fernández dimitió dos años después al no estar de acuerdo con la fórmula de financiación de RTVE. Le tocó un tiempo de bonanza económica tras la resoluciíón de la deuda inmensa que tenía la corporación y su labor no se destacó por evidentes logros. La censura a Quintero fue su primera metedura de pata. El onubense cerró etapa con una baja por depresión. Cerraron el contrato y en la temporada siguiente regresó a Canal Sur.

Se supone que la eliminación de la entrevista a García fue por sus palabras con el presidente del Real Madrid y el entonces máximo dirigente de Cajamadrid, Miguel Blesa, por la financiación del fichaje de Figo para el club madridista. Luis Fernández filtró la entrevista censurada al periódico El Mundo, dirigido entonces por Pedro J. Ramírez, que la comercializó en su web, pese a las protestas de los dos afectados. También la entrevista de unas semanas antes a Federico Jiménez Losantos, entonces en su esplendor en la cadena COPE, había escocido en la cúpula de RTVE.

La censurada entrevista a José María García

Estas fueron algunas de las declaraciones de García de esa entrevista eliminada y que ahora está más presente como ejemplo de la labor de ambos afectados.

-Sobre Jesús Quintero: "Este espacio es una isla que está a flote entre tanta mierda".

-"La Conferencia Episcopal es rarísima. El cura es raro, el obispo es muy raro y ya el cardenal es rarísimo".

-Sobre la creación de Telefónica Multimedia en su momento, García defendía que fue para hacer frente al “imperio” del Grupo Prisa, ya que los medios de derecha eran "el ejército de Pancho Villa". Advirtió meses después al presidente de Telefónica, Juan Villalonga, que se equivocaba al permitir que se colocara “a hijos de ministros, gente incapaz y deshonesta", dijo. Culpaba a Aznar de que en Telefónica Media “todo se viniera abajo” y a Pedro Antonio Martín Marín de ser "el mayor censor", junto al propio Aznar.

-Sobre Luis Herrero: “Es un traidor. Se ha vendido al PP por un puesto”.

-Sobre Federico Jiménez Losantos: “Le he perdido el respeto, ha dejado de ser periodista”.

-Sobre Florentin Pérez: "Él, Jorge Valdano... y José María Aznar han destrozado al Real Madrid”. García contaba que la compra de Luis Figo se hizo a través de una empresa semificticia creada por el "impresentable" presidente de Cajamadrid, Miguel Blesa.

-Ante las críticoas sobre el pelotazo de la operación urbanística de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, García asegura que el jefe de prensa de Florentino Pérez, Miguel García Durán, le preguntó, ante Zaplana y el propio Pérez: "¿cuánto cuesta que mires para otro lado?". García aseguraba que era la única ocasión en que le habían intentado comprar.

-Sobre la guerra de Iraq: “fue un error... pero Aznar se veía como Dios” (remdándole). “El sínodo de obispos decía "no a la guerra", y era lo contrario de lo que proclamaban en la Cope Luis Herrero y Jiménez Losantos”.

-Sobre Aznar, García recuerda que tras las elecciones de 2004 encontró a “un hombre lleno de rencor, de revancha”. y era entonces el "único que mandaba" en el PP

-Sobre Mariano Rajoy, entonces jefe de la oposiciòn: “Tiene una cosa buena y otra mala. Pasa por los sitios y no mancha; pero pasa por los sitios y no limpia”.

-“Los políticos no quieren periodistas, sino aduladores, taquígrafos, amanuenses (y apostilla Quintero... y “pringaos”).