Joaquín se emociona al recordar a su tío en El Novato: "Ha sido un padre para nosotros"

El futbolista ha sacado a relucir su lado más sentimental cuando estaba sentado en el chéster con Ana Milán. La conversación ha surgido cuando los dos protagonistas del capítulo de Joaquín 'El Novato' hablaban sobre los Goya. En ese momento, la actriz, Ana Milán afirmaba que ella tenía escrito en las notas de su móvil la dedicatoria de este premio si algún día se lo otorgaban.

Tras confesar "Lo tengo en las notas del móvil pero desde hace años", Milán le ha preguntado a Joaquín que a quién le dedicaría él el Goya si lo ganase. Justo en ese momento ha sido cuando el gaditano se ha emocionado y ha confesado que se lo dedicaría a un tío suyo que murió antes de que él pudiera triunfar como futbolista profesional y que lo había ayudado mucho en sus comienzos.

Joaquín visiblemente emocionado contaba "Se lo dedicaría a mi tío. Ha sido una persona... No ha habido dos como él, ha sido un padre para nosotros y la pena que me llevo en la vida es que no me ha visto triunfar como futbolista. Se llamaba Joaquín como yo, y falleció antes. Esa pena me la llevo". Estas declaraciones hacía que la propia Ana Milán se emocionara junto a él y se le saltaran las lágrimas, igual que a Joaquín.

El gaditano recordó momentos vividos con su tío "En la época en la que yo quería ser futbolista cada vez que marcaba un gol me guardaba mil pesetas. Ha estado tanto en mi vida y en mi carrera... Cuando firmé por el Betis él me pagaba los gastos porque mi padre era camarero y con ocho hijos..." así relataba el futbolista como ha vivido su ascenso en el mundo deportivo viniendo de una familia humilde y ala que se siente muy unido.

El programa también tuvo grandes momentos divertidos donde los protagonistas no podían aguantar la risa en lo que simulaba un clase de improvisación.