La bronca de Jordi Cruz a Lluis sobre la razón de respetar las recetas de los chefs

Se suceden las reacciones, con los visionados posteriores, a la final de MasterChef 11, programa emitido el pasado lunes en La 1 y que tuvo como ganador al claro favorito, el ex futbolista Eneko, que atendió a esta web tras alzarse vencedor con un menú en el que tuvo muy presente a su familia, el pasado y el futuro en los tres platos servidos al jurado.

En dicha final estaban la portuense Pilu, el poterior ganador, Eneko, y su rival en el duelo, un participante que era hijo-amigo-hermano del vencedor, el joven catalán de 19 años Alex, que ya fue finalista en MasterChef Junior. Estaba llamado a destacar en esta edición y su cordialidad con Eneko alcanzo rango sentirse ambos ya como de la familia.

Y ahí también se encontraba el cuarto finalista, el gallego Lluis, que junto a Eneko y Alex formaban grupo de habitación y de tan inseparables que han sido en el concurso fueron llamados "los guapitos" por Jordi Cruz.

Pero el chef barcelonés también estuvo enfadado con uno de ellos, con Lluis, en la primera prueba en pos de la chaquetilla de duelista este lunes. Toño Pérez, de Atrio, era el encargado de hacer la receta en vivo a la que debían seguir los participantes, con la dificultad este año de que debían elaborarla de espaldas al chef, debían seguir sus indicaciones de oídas.

Lluis, para ganar tiempo, se adelantaba a las órdenes, pelando por ejemplo las zanahorias antes incluso a que se iniciara el tiempo de labor. En esos adelantamientos para no verse superado Lluis cometió errores innecesarios que a la postre le perjudicaron para tener opciones de cara a la final.

Jordi y Pepe le reprendieron por esta actitud. El joven gallego respondía que no lo hacía ni por prepotencia ni por falta de respeto a Toño.

Pero Jordi Cruz le aclaró: sí era una falta de respeto. Seguir las indicaciones por libre sin atender a las órdens exactas del chef maestro era una falta de consideración al trabajo del superior. Respetar la recetas, con cantidades, tiempos y elaboraciones es fundamental en un restaurante y el equipo ha de seguir al pie de la letra las órdenes. "Se han de respetar las recetas para garantizar que cada uno de los comensales degusta según lo que ha ideado en principio el chef, para que todos tengan la misma experiencia", observaba Jordi. "Y tú no lo has hecho", reprendió a Lluis, con mensaje no sólo para él sino para todos los aprendices y aspirantes que tengan el sueño de triunfar en la cocina.