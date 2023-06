Eneko, ganador de 'MasterChef': "A Luca hay que quererlo como un pack completo"

Eneko Fernández se ha convertido en el brillante ganador de MasterChef 11, con un menú perfecto y teniendo de duelista a su hijo-hermano, el joven Alex. El formato de Shine ha alzado como el mejor de la edición a este ex futbolista zaragozano, con una trayectoria tan prolongada en los campos y vestuarios que se ha notado en su forma de hacer equipo.

-Ha tenido a Pilu, de El Puerto, al lado hasta el último momento. Qué de disgustos se llevaba.

-Me parece bonito que Pilu mostrara sus emociones. Es un espectáculo trabajando y quien ha tenido mayor evolución de entre todos nosotros. Ha demostrado que era una máquina en los exteriores, siempre dispuesta a ayudar.

-Pero ¿ha existido tan mal ambiente en la edición como parece?

-Tenemos las emociones a flor de piel, pero en la casa nos llevábamos bien. Por ejemplo, a Pilu la cuidábamos mucho.

-Con tantos concursantes aquello no debía ser una casa, sino un cuartel.

-Era una locura al principio. Entramos 24 y aquello era un disparate. Pero también ha sido bonita toda esta experiencia. Yo lo he disfrutad mucho. Estábamos en la misma habitación con Lluis y con Alex. Y subíamos a Pilu para que se sumara. Estuvimos jugando a que no se cayera el globo.

-Ese núcleo duro fue al final el que llegó hasta la final.

-Hemos hecho piña y nos preparamos. Había tiempo para todo, para ensayar en la cocina, para descansar y también para pasarlo bien.

-¿Creó el ambiente de un vestuario, como en un equipo?

-Ha sido una convivencia bonita. Nosotros éramos centrales y Pilu era la delantera. Para mí era Romario, mi ídolo de infancia, de los primeros grandes brasileños que tuvo la Liga.

-¿Qué opinión nos da de Luca? ¿lo mimaron demasiado?

-Luca es un tío muy joven y su vida ha estado más conectada a las redes que a la vida real. El esfuerzo que ha debido hacer en MasterChef es un sacrifico que le ha venido bien. Avanzó y aprendió mucho. Es un personaje todos los minutos del día y hay que quererle como un pack completo.

-Claudia Ferranti hizo saltar las chispas en el plató.

-Llevábamos la mitad de la edición y entrar cuando se han formado las relaciones dentro no es fácil. Los grupos estaban hechos. Los chicos estuvimos pendiente de que estuviese más integrada. Se le hizo difícil integrarse. Me supo mal el encontronazo que tuvo con Pilu.

-Cuando era jugador de fútbol ¿era de los que cocinaba pollo asado, paellas?

-Yo hacía de todo. Al vivir en diferentes ciudades me ha gustado cocinar lo de cada sitio. Me gusta comer y así nació mi vocación por la cocina. Con las niñas ya no podía ir a los restaurantes así que me metí en la cocina. Me gusta inventar platos. Adaptar cosas que se hacen en otros países. Mi cocina era un laboratorio.

-¿Su país para la cocina?

-Más un país, Asia. Pero la zona de China y el Sudeste. Con las salsas, los cítiricos, el picante. Un plato de rabo de toro lo terminas con cilantro y lima y sriracha y tiene frescor, ya no es tan graso.

-¿En qué momento se vio con la chaquetilla de duelista?

-En el programa que nos visitaban las familias. Hice un plato redondo, apliqué a la alta cocina algo que ya hacía en casa. Me mandó un fricandó y lo mejoré: vi mi propia evolución.

-¿Ha nacido ya la criatura?

-Será la tercera niña y no ha nacido aún. Estamos a la espera. Voy camino de montar un equipo de fútbol sala con ellas. El primer partido que han visto mis hijas en vivo fue uno de la Champions femenina del Barcelona. Le gusta el fútbol y me encantaría que fuesen jugadoras.

-¿Qué club cambió su forma de ver el balón?

-El filial de Barça. Era entrenador Pep Guadiola y aprendí muchísimo. Era otra forma de entender el fútbol y de lo que había aprendido hasta entonces en el Zaragoza.

-¿No tenía otra opción a su retirada con 31 años?

-Estaba muy cascado. Llevaba cinco operaciones grandes con los ligamentos de la rodilla. Me puse a trabajar en la tienda de Nespresso de Terrassa.

-¿Y ahora montaría un restaurante?

-Por lo pronto tengo que formarme más. Tengo un mes con Jordi Cruz en Abac y el curso en el Basque Culinary Center. Y también tengo que centrarme en la niña que viene ahora.

-El lema de Vicente del Bosque es "lo que sucede, conviene".

-Y es así.