Jorge Cadaval se repone de un cólico nefrítico

Jorge Cadaval ha superado un cólico nefrítico que le obligó la semana pasada a suspender la actuación de Los Morancos de la semana pasada en Sanlúcar de Barrameda. El mayor del dúo ha respondido en las redes sobre la preocupación que han vivido los fans al desconocer los motivos de la suspensión

“Me dio un cólico nefrítico que no os imagináis el dolor que hace una piedrecita ahí metida.Era toda la casa de Los Picapiedra entera la que tenía en el riñón”, ha definido.

La dolencia aguda le pilló en su domicilio por lo que fue llevado al hospital más cercano. El humorista, que también ha sido conductor de El Paisano en La 1, agradece la labor del hospital Infanta Luisa de Triana". "Se hab portado conmigo maravillosamente. Me ingresaron, me operaron y me quitaron la piedra”, ha resumido.

Sobre la supendida actuación en Sanlúcar, promete que van a buscar pronto una nueva fecha.