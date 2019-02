José Mota: "A mí me asesora Villarejo"

José Mota sabe que tiene que tirar de retranca para defenderse de los que le van dar para el pelo en El Roast de Comedy Central. Como mínimo le van a tildar de rancio, cutre y roñoso. A partir de ahí hay barra libre para Santiago Segura, Luis Piedrahita, Miguel Ángel Revilla o Josema Yuste. Anabel Alonso es la conductora de este siete contra uno de boxeo dialéctico que ofrece el canal Comedy Central a las diez de la noche. El humorista manchego descubre sus puntos débiles.

–A usted le encontramos con Juan Muñoz en Antena 3 Radio por las mañanas, allá el por 87.

–Ay, Viva la gente divertida, con José Antonio Plaza. Madre mía, sabéis de donde vengo y la edad que tengo.

–Ustedes, Cruz y Raya, imitaban a Eva Nasarre, Jesús Gil, Hernández Mancha... Una España que ya no existe.

–Llegamos a Madrid en el 86. Estábamos recién llegados de la mili. Nos fichó Plaza cuando un año duraba cinco. Yo ya lo escribí... cuando eres niño eres eterno y por entonces los años parecían chicle. Eso dura hasta que se va acabando. Te vas haciendo mayor y los días duran menos.

–Todo dura menos.

–Es subir a la pirámide. Cuando llegas al pico la bajada se acelera.

–Pero usted está de forma física excelente.

-Pero si peso menos que un gorrión. Me mantengo con dos pipas al día.

–Cada noche en el 86 era un mundo, porque se dieron a conocer en las “salas de fiestas”.

–Actuábamos en un clásico, Caribiana, que es donde también estaban unos compañeros como Martes y Trece. Se lo cuento también a él, que tengo por ahí al fondo a Josema... Sería el año 81, yo iba con mi padre paseando por Madrid, por El Corte Inglés de Castellana y me veo en un cartel a Josema, Millán y Fernando pintados. Me dije: yo quiero también estar ahí. No se me olvida.

–Pedía ya una oportunidad.–Yo llevaba la raya al medio y mi padre me dijo: tienes un aire a Josema, pero en pequeñito.

–Tiempos remotos...

–Tiempos Remota.

–El Colón Pirata, el primer especial de Cruz y Raya, ha sido el mejor programa navideño en TVE. Que se entere Josema.

–En 1992.Fue nuestro primer especial, pero en Nochebuena.

–En Nochevieja estaban “los otros dos”.

–Era tan lamentable que admiro muchísimo a Martes y Trece.

–¿Lo de estar cada Nochevieja en la mesa de todos le supone una responsabilidad grande?

–Es muy laborioso. Me llevo medio año pensando el especial de cada año. Comienzo a escribir en verano y a partir de septiembre, la producción. Es un poco cansinero, para qué nos vamos a engañar.

–Después de imitar a todos los Reyes y a su vez ellos imitan a otros ¿le queda algún personaje por hincar el diente?

–No me da tiempo a hacer todos los personajes que me gustaría.

–En esta charla no nos ha dado tiempo a darle al Roast.

–Ya pensaba yo que me estaba salvando. El que es grande y tiene carne teme que le puedan despellejar, pero yo soy pequeñito, canijo. Así que van a dar en hueso pronto. Van a ir por molla y se van a encontrar con Mota, con los huesitos.

–¿Hay algo ensayando?

–Algo puedes preparar, pero no se sabe por dónde me la pueden dar. Son siete contra uno. Es imposible preparar respuestas para todo lo que tienen preparado estos desalmados.

-¿Qué punto débil tiene?–Yo no tengo punto flaco. Soy un flaco, un mijurria. Bueno, todos tenemos puntos débiles. Tenemos armarios que si los abres después no se pueden cerrar.

–Le van a decir que es incapaz de ganar un Goya, por ejemplo.

–Es triste reconocerlo, sí.

Mis insultos... mugroso, piojoso, so pregonao, zamarro, cabezalberca, jartosopas, asqueroso, zamallo

–Pero usted tendrá arsenal para atacar a sus siete atacadores.

–Hombre, me ha asesorado Villarejo con todos los trapos sucios.

–Su Villarejo es el gran Aberroncho.

–Aberroncho es el mejor Villarejo que se ha visto.

–Hoy no le faltarán insultos...

–¿Lo dices por mugroso, piojoso, so pregonao, zamarro, cabezalberca, jartosopas, asqueroso, zamallo? Estos que me atacan no son sicarios, son sibaratios.

–Elija una palabra compuesta.

–Me gusta la palabra sobre el último que no se quiere ir: “Cierrabares”. Es una gran definición para ese que dice ponme la última, que me voy ya... Y no se va el tío.