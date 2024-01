Juan del Val arremete contra quienes tildan a Pablo Motos de "cuñao" machista

Juan del Val, escritor, contertulio y esposa de Nuria Roca, al frente de La Roca en la tardes dominicales de La Sexta, ha escrito una tribuna libre en El Confidencial en la que sale en defensa de su jefe en El Hormiguero, Pablo Motos, donde trabaja de guionista y es tertuliano los jueves junto a su mujer y Tamara Falcó. El también cronista taurino ha querido hacer ver que tras las críticas a Motos y su espacio diario hay envidia, maldad y en buena parte desconocimiento de los contenidos que se ofrecen en El Hormiguero, más allá de situaciones sacadas de contexto, como la reciente entrevista a Sofía Vergara.

"En los últimos años, no ha habido ni una sola actitud machista en El Hormiguero por parte de su presentador o de cualquiera de sus colaboradores. El que diga lo contrario miente. Por desconocimiento, por prejuicios, por interés, por envidia, por maldad o por todo eso a la vez", encabeza en la tribuna Juan del Val para hacer ver que la campaña contra Motos, que ya viene extendiéndose durante años, tiene carácter intereses políticos y desde el punto de vista ideológico denigrar todo lo que rodea al espacio de prime time más visto y uno de los mascarones de proa de la cadena más vista en estos momentos, Antena 3. Ya Del Val señalaba de la campaña de desprestigio directamente al Gobierno, días antes de publicarse esta tribuna libre en El Confidencial.

Del Val hace ver que desde que hace 18 años comenzara su andadura el programa se ha podido meter la pata, pero todos hemos cambiado y se han dejado atrás gags de humor, clichés y comentarios en general que no nos representan al cabo del tiempo "No hay nadie (nadie es nadie) que hiciera entretenimiento en televisión hace más de una década que no haya dicho alguna, o muchas, frases machistas o que no haya protagonizado algún sketch o chiste que antes hacía gracia y que ahora provocaría cierta vergüenza ajena. Pablo tampoco", insiste del Val. Se remite especialmente al vídeo que condensa momentos de entrevistas y escenas con invitadas que vienen a mostrar una imagen sesgada de Pablo Motos, a juicio de Del Val. "Lo importante para algunos es convertir a Pablo en una especie de 'cuñao' machista y misógino que va por el mundo tocando culos", lamenta el escritor y amigo del aludido.

"Esa imagen reconforta a quienes tienen que tragarse que El Hormiguero sea noche tras noche el programa preferido de la gente. Sí, de la gente. Esa gente a la que esta élite de pseudo izquierda en el fondo desprecia. Paradojas", dispara con una diana concreta sobre los que han venido denigrando a Pablo Motos. Sobrevuelan chistes como las alusiones de Andreu Buenafuente.

"En El Hormiguero hay tres departamentos fundamentales, coordinación de invitados, guion y ciencia, y los tres son dirigidos por mujeres. Les aseguro que a la hora de elaborar el programa lo hacemos con perspectiva de género, la única posible en estos tiempos, afortunadamente", detalla Juan del Val sobre el funcionamiento del programa y la mentalidad de todo el equipo implicado, empezando por sus productores, Motos y Jorge Salvador.

"Los que aseguran que en las últimas temporadas de El Hormiguero hay machismo no lo han visto o quieren pertenecer a ese rebaño de guays que se autositúan en el lado bueno de la historia", agrega Del Val, que recuerda la pluralidad y variedad de invitados que ha tenido el programa, "cultura, al fin y al cabo", incide respecto al contenido de Antena 3.

"Nosotros a lo nuestro y ellos a lo suyo con sus chistecitos y sus prejuicios. Ah, y con el vídeo. Que no se os olvide viralizarlo en cuanto terminéis de leer este artículo", invita con ironía Del Val en esa tribuna libre publicada en El Confidencial.