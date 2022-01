Juanma Castaño insiste en lo feliz que estaba Verónica Forqué

Juanma Castaño intervino ayer en El Hormiguero, y el comunicador deportivo de COPE y vencedor en MasterChef Celebrity volvió a insistir en que Verónica Forqué estuvo "muy feliz" durante su participación en el programa de La 1 y que todos tuvieron un buen trato con ella. Las excepciones fueron en las pruebas de exteriores, durante los momentos de cocinado en los que era capaz de sacar de quicio a los demás, pero el cariño y buen trato fue lo habitual durante todas sus semanas de convivencia.

Castaño volvió a recordar que Forqué abandonó el programa por estar contagiada con el covid y que a su vez fue ella la que le contagió a él y tuvo que guardar cuarentena. El de COPE quiso desmarcar cualquier sospecha sobre la convivencia de MasterChef que hubiera afectado anímicamente a la actriz que se quitó la vida.

El periodista insistió en que no siente favoritismo ni resquemor contar ninguno de los grandes clubes de fútbol, pese a las críticas que recibe de aficionados de los distintos equipos y que él sólo tiene unos colores: los del Sporting de Gijón.

Sobre Florentino Pérez, nunca ha querido ser entrevistado en su programa pero le gustaría intercambiar impresiones con él para saber por qué no tiene aprecio hacia El Partidazo.

Incluso el radiofónico no se cortó con Pablo Motos, que no se puso al teléfono para entrar en su programa cuando entrevistó a Gerard Piqué. Castaño es de lo que no se cortan.

Motos confesó una de sus peores experiencias con invitados, con el entrenador José Mourinho, cuando estaba en el Real Madrid. .El portugués accedió a ir a cambio de unas entradas para que sus hijas pudieran estar en el plató con motivo de una anterior entrevista con Justin Bieber en El Hormiguero. Mourinho se comprometió a ir pero no hizo acto de presencia ni justificó su ausencia el día anunciado.

Los comentarios más punzantes de anoche en el programa de Antena 3 corrieron a cargo de Josep Pedrerol, imitado de forma magnífica por Carlos Latre. El personaje se despachò contra su rival radiofónico, todo con la ironía y humor del imitador.

Castaño reaccionó con toda deportividad ante los dardos lanzados en esta intervención.