El auténtico motivo de la marcha de Verónica Forqué de 'MasterChef'

Juanma Castaño, ganador de la última edición de MasterChef Celebrity junto a Miki Nadal, ha desvelado el auténtico motivo por el que Verónica Forqué abandonó el concurso. El periodista deportivo ha desvelado que se contagió de coronavirus, y él también, y la grabación del programa tuvo que paralizarse. "Sí, es cierto que no podía más pero porque salía del covid", ha manifestado.

"Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba me agobié. No soy de tirar la toalla pero esta vez hay que ser humilde y decir que no puedo más. Dejo el delantal un rato, hasta la final cuando venga a animar. Pero es que no puedo más. Mi cuerpo y el universo me decían que parara", dijo Forqué en un mensaje de audio que reprodujo Pepe Rodríguez.

La última aparición de Verónica Forqué fue en MasterChef.“Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar”DEP Verónica Forqué🙏🏽🕊✨pic.twitter.com/fYFflyGlPV — 𝕁𝕒𝕧𝕚🎄🦌🎅🏽✨ (@javipgrn) December 13, 2021

Según Castaño, cuando ambos se contagiaron pararon las grabaciones. Al regresar a ellas fue cuando anunció que se retiraba. Por eso, dicho cansancio respondía al coronavirus que habían sufrido todos, y no a la presión que han señalado algunos tras su fallecimiento.

Estas declaraciones confirman lo que ya dijo una amiga de Verónica, quien explicó que la había visto poco después de acabar las grabaciones del talent culinario y le explicó que acababa de pasar el covid.