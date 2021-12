Juanma Castaño: “Yo pensaba que iba a estar incómodo con Miki"

Pocas horas después de conocerse que vencía en MasterChef Celebrity 6 junto a Miki Nadal el periodista de COPE Juanma Castaño atendía a este periódico para hacer balance de lo vivido en esta edición del programa de Shine Iberia para La 1.

–Nos han dado unos minutos para hablar, pero yo hubiera preferido 90 Minuti...

–Qué c..., no te hubiera atentido por ese nombre, hala, ja, ja, ja.

–Pero por el pique de 90 Minuti su historia con Miki Nadal va a pasar a los anales de la tele.

–Ahí surgió el pique. Era real por mi parte. No era coña. Me dolía lo que decían de mí en aquel programa de Real Madrid TV.

–Descubrió al Miki real, no al presentador que lee un guion.

–Yo tenía ciertos reparos sobre él al ver que participaba. Pensaba que iba a ser incómodo estar con él. Pero qué va, a los cinco minutos se me cayó el mito. Me caía bien y todo.

–¿Y cuál ha sido el gran momento de reírse con él?

–En la prueba de los pimientos picantes, cuando Jordi Cruz le puso a prueba con los chiles rojos. Yo estaba a su lado y ese día lo pasé pipa viendo cómo sufría.

–¿Pensó cuando lo eliminaron que ya lo iba a perder de vista?

–En ese momento me quedé vacío, jodido, la verdad. ¿Cuál iba a ser entonces mi papel?, pensé. Me dio un alegrón que volviera

"Pensaba que era imposible que no ganara Miki Nadal, con ese menú, el sentimiento que le añadió, con ese hilo argumental..."

–¿Cuándo se emocionó usted más, en el momento del duelo o este lunes al verlo con todos?

–En el momento, sin duda. En el plató, vivirlo con tu novia, tu familia, con todos los compañeros, los jueces, con Quique Dacosta...

–¿Tuvo ventaja de tiempo para hacer el menú?

–Sí , trabajé un día más con mi paisano Marcos Morán. No tuve que hacer el desplazamiento en exteriores, pero me vino mejor para descansar y llegar mejor a la final.

–Evitó la fabada de Marcos, que era muy evidente...

–Pensé mucho el menú con Marcos, pero debía abrir con marisco, en homenaje a Asturias y el segundo debía ser carne, porque era un homenaje a Zamora. Tras muchas vueltas elegimos el menú y sobre todo la ejecución, que era muy dificil. Era de un nivel considerable y el problema era organizarme en ese tiempo.

"Lo de Johannesburgo fue la leche. Aquí era yo el centro de la noticia"

–¿Le entró llorera, como a todos, oyendo a Miki explicando su menú?

–Pensaba que era imposible que no ganara. Con ese menú, el sentimiento que le añadió, con ese hilo argumental. Que quedáramos empatados era lo más justo.

–¿Iguala esta final a la de Johannesburgo de 2010?

–Lo de Johannesburgo fue la leche. Aquí era yo el centro de la noticia. Estoy preparado para contar las noticias de otros, pero no siendo yo el protagonista. No me voy a ver en otra siendo el number one.

–¿Sobre los momentos difíciles, estuvo de verdad a punto de plantarse varias veces?

–Sí, pero era por el cansancio. Yo compaginaba la radio con MasterChef, que son grabaciones muy largas tres días a la semana, viajando. Pero no falté nunca a El Partidazo y mis compañeros me cubrieron en todo momento para que el programa funcionara como siempre. El hecho de llegar cada día tarde y tan cansado... mis compañeros de COPE me han ayudado mucho. Recibí toda la ayuda del mundo.

–Todo el mundo quiere que le pregunte sobre Verónica Forqué.

–Pues era una compañera que se ponía muy nerviosa en el cocinado exterior pero que después era un diez en todo. Un amor. Dulce, cariñosa, buena compañera, simpática, dispuesta. Junto a Carmina, la más querida por todos. Pero qué pasaba: en los exteriores se tensionaba mucho y nos afectaba a todos. Ha sido una pasada tenerla a ella y a Carmina, que es una trabajadora incansable. Tengo que volver a El Puerto de Santa Maria para quitarme el trauma de lo que vivi allí.