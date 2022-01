Julia Otero regresa a la radio "enormemente feliz"

"Incluso los peores años acaban en diciembre" fue la frase lanzada por Julia Otero antes de ponerse hoy de nuevo ante los micrófonos de Onda Cero Radio. La veterana periodista ha superado un delicado cáncer y tras casi un año de paréntesis, "una vuelta al Sol", de nuevo ha podido dirigirse a los oyentes para acompañarles a diario en su viaje de las tardes en Julia en la onda. Desde que anunciara que debía de tratarse la enfermedad Otero había acudido a su programa en ocasiones especiales y tras tomar fuerzas después de vencer al cáncer desde este lunes vuelve a tomar firme el timón. La fecha del regreso la avanzó esta web en primicia el pasado 14 de diciembre

"Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida", ha sido la frase subrayada en su mensaje de bienvenida a sus oyentes, un reconocimiento de lo que ha sido su más difícil experiencia vital.

Hoy se ha producido esa vuelta en la que ha regresado Julia, agradeciendo el respaldo que ha tenido su subdirectora y quien ha estado al frente de los contenidos a lo largo de estos meses, Carmen Juan. Su jefa se ha mostrado "enormemente feliz" por el cariño dado a su equipo a lo largo de todo este tiempo en que han mantenido los ánimos en alto.

También en La ventana, su competencia directa desde la SER, Carles Francino daba la bienvenida a Julia Otero tras encontrarla de nuevo ahí al lado, poniendo en valor el refán de "cuantos más seremos, más reiremos", más diversidad e intensidad en las ondas.

🔴🎙️Este lunes @julia_otero ha vuelto a los micrófonos de @OndaCero_es y en #LaVentana no nos podíamos olvidar de ella...Así le ha dado Carles Francino la bienvenida desde @La_SER 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/sNmjR47gDa — La Ventana (@laventana) January 10, 2022

El invitado principal que ha tenido Julia Otero en este lunes ha sido Joan Manuel Serrat, tras haber anunciado que inicia una última gira. "Es difícil estar preparado para la despedida. Trataré de salir con dignidad de este lío en el que me he metido", explicaba el admirado cantautor. "Llega un momento en el que tienes que plantearte que esto no es infinito y es bueno dejarlo en un momento determinado con la dignidad necesario para que no haya arrepentimientos ni desilusiones", reflexionó en una señalada tarde para Julia en la onda, la del regreso de su directora.