Kelly Reilly: “mi personaje no se puede permitir ser frágil”

Yellowstone es una de las principales series que brinda la plataforma gratuita Pluto TV. Tras la emisión de la serie en Paramount Network, esta producción con Kevin Costner se puede ver bajo demanda y en línea. El actor es John Dutton, un terrateniente con el mayor rancho en el entorno de Yellowstone y con amplios intereses económicos y políticos La actriz Kelly Reilly, que atiende por videollamada a este periódico, es Beth, la hija del magnate.

–¿Cómo animaría a ver Yellowstone?

–Por resumirla yo diría que es una ficción con grandes personajes en una magníficas localizaciones. Paisajes con grandes dramas.

–¿Y cómo sobrevive Beth en un entorno tan salvaje y lleno de testosterona?

–No siendo frágil. No se lo puede permitir. No sobrevive, sino que vive, porque es poderosa. No le hace falta competir con los hombres. Se basta para defender su posición

–¿Cómo reaccionó al saber que iba a ser hija de Kevin Costner?

–Es uno de los grandes actores de Hollywood. No podía renunciar al reto de trabajar con él y sacar adelante una serie como ésta.

–Su personaje es drogodependiente ¿cómo ha trabajado esta vertiente tan difícil?

–Es más difícil responderlo de forma rápida. Las depedencias de sustancias, no sólo la droga sino también el alcohol, rompen vidas y familias. La droga te aporta una falsa sensación de protección, pero realmente no te protege. Es esa falsa estabilidad la que vive Beth. Se encuentra en una situación errónea, casi suicida, y lucha contra sus fantasmas.

–¿Podríamos comparar a Yellowstone como una revisión de las series de estirpes familiares de los 80 como Dallas, Dinastía, Falcon Crest?

–No sé si sería una comparación idónea. Yo era muy pequeña cuando esas series eran un éxito. Las veía con mi madre y nos gustaban, sobre todo Dinastía y Los Colby. Eran series de moda de los 80 pero Yellowstone es más compleja, oscura, por la naturaleza de los personajes. Pero entiendo que se compare con lo que se hacía en los 80.

–¿Cómo es la experiencia de trabajar en escenarios naturales tan ‘avasalladores’?

–Impresiona mucho. Son parajes maravillosos y forman el corazón de esta serie. Los interiores son en el estudio pero la majestuosidad que se ve en pantalla, con los exteriores, es la que sentimos cuando grabamos.

–Un lugar para visitar, cuando podamos...

–Cualquier rincón de Yellowstone merece la pena un viaje hasta allí, por muchas millas que haya que hacer desde España.