Así luce Leonor Watling en la jerezana serie 'La Templanza'

La Templanza llevará los paisajes jerezanos y la atmósfera bodeguera a todo el mundo ya que la serie porducida por Buendía Studios llegará a los 240 países y territorios donde está instalado Amazon Prime Video.

La adaptación de la novela de María Dueñas se grabó a lo largo de 2019 y consta de diez episodios, protagonizada por Leonor Watling y Rafael Novoa, quienes encabezan un reparto de actores internacionales que supera los 130 intérpretes, entre los que destacan también el veterano Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid o Raúl Briones.

Sinopsis de 'La Templanza'

La Templanza es un drama romántico basado en la exitosa novela de María Dueñas (El tiempo entre costuras, Las hijas del Capitán) ambientada a finales del siglo XIX. Narra la historia de Soledad Montalvo y Mauro Larrea, una mujer y un hombre hechos a sí mismos cuyos destinos están a punto de converger en un lugar y un tiempo fascinantes. Se trata de una historia sobre la superación de la adversidad y la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Una historia sobre cómo construir un imperio y perderlo todo en un día, sobre aventuras en tierras exóticas y las segundas oportunidades.

La plataforma asegura que "La Templanza hará viajar a la audiencia hasta las tumultuosas comunidades mineras de México en el siglo XIX, pasando por los elegantes salones de la más exclusiva sociedad londinense, para llegar a la vibrante Cuba de la trata de esclavos y, de allí, a un Jerez glorioso donde que se encontraban las bodegas más importantes del mundo.

La Templanza es una producción de Buendía Studios (ex Atresmedia Studios) con Sonia Martínez, Nacho Manubens, Tedy Villalba y José María Caro como productores ejecutivos.

La serie está dirigida por Guillem Morales, nominado a los Goya y los BAFTA (El habitante incierto, Los ojos de Julia, Inside No.9); el ganador del Goya Alberto Ruiz Rojo (El Cid, Brigada Costa del Sol, Presunto culpable); y la ganadora del Goya Patricia Font (Café para llevar, Pulseras rojas, Cites, Gente que viene y bah).

Susana López Rubio (El tiempo entre costuras) ha liderado el equipo de guionistas, que también incluye a Javier Holgado (El desorden que dejas). Bernat Bosch Bausà y Oscar Montesinos como directores de fotografía, Pepo Ruiz, director de vestuario, y Didac Bono, en la dirección de arte, completan el equipo

