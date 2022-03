Leticia Sabater estrena rostro tras ocho horas de operación y deja a todos impactados

La polémica cantante de la 'Salchipapa' ha vuelto a pasar por quirófano para someterse a varios retoques estéticos. Y es que, aunque insista en que ella se limita a hacerse solamente "lo necesario", la realidad es que la ex presentadora infantil es bastante asidua a pasar por el bisturí.

Ocho horas han sido las que Leticia Sabater ha permanecido en la sala de operaciones para cambiar su aspecto, en una intervención que le ha costado la friolera de 15.000 euros, tal y como confesó ante Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores de Sálvame Deluxe.

Según Leticia, el elevado coste de esta operación se debe a que "eran muchas cosas", decía Sabater, que ya se ha retocado nariz, pómulos, ojos, pechos y glúteos. Todo esto se suma al resto de intervenciones (como la de abdominales).

Debido, probablemente, a la complejidad de estos retoques estéticos, el resultado del postoperatorio ha dejado impactado a más de uno. Otros tantos han aprovechado para hacer memes con la imagen de Leticia tras pasar por el quirófano.

Está mejor conservado Ramses II después de morir hace 3200 años que Leticia Sabater. pic.twitter.com/Pb4HiG0dPo — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) March 7, 2022

Pues ahora que he visto el post-operatorio, sí que Leticia Sabater me trae recuerdos de la infancia. pic.twitter.com/SoUNucnQFM — Santi Liébana (@SantiLiebanaR) March 7, 2022

Jorge Javier puso el foco en un detalle y bromeó sobre las numerosas operaciones a las que se ha sometido Sabater: "Te has operado tanto que ya no sé ni lo que te has hecho, tendrías que ponerte tres tetas para que se te notara el cambio".

Pero ninguna crítica afecta, parece ser, a Leticia quien afirma estar pasando uno de sus mejores momentos, tras la venta de su casa por un millón de euros: "Me va muy bien, para este verano ya tengo cerrados 50 bolos por toda España".