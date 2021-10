Llega a Movistar+ la serie 'The Bite', de los creadores de 'The Good Fight' y 'Evil'

The Bite, la nueva serie de Robert y Michelle King, los creadores de The Good Fight y Evil, llega completa a Movistar+ el 23 de octubre. Este drama satírico se ha rodado durante la pandemia y une la comedia con el terror zombi.

Protagonizada por Audra McDonald (Liz Reddick en The Good Fight, y Taylor Schilling (Piper Chapman en Orange Is The New Black, The Bite cuenta la historia de dos vecinas que intentan sobrevivir a una mortal variante del coronavirus durante la pandemia de Covid-19, según ha informado Movistar+ en un comunicado.

Muy cerca de la actualidad y con situaciones llevadas al extremo, ambas protagonistas deberán atender a sus respectivos trabajos y a la extraña variante del virus sin salir de sus casas.

Algunos de los artistas que participan en la serie son Will Swenson, de El gran showman; Phillipa Soo, de Hamilton; Leslie Uggams, de Deadpool; Linda Emond, de The Good Wife; Joanna Gleason, de El ala Oeste de la Casa Blanca; Michael Urie, de Younger; Rob McClure, de Evil, y Adam Heller, de The Good Fight.