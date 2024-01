Macaulay Culkin vuelve a ser protagonista de los Globos de Oro

Macaulay Culkin fue el niño prodigio de los años 90, con una fugaz como bien retribuida trayectoria, sobre todo la doble entrega de Solo en casa, que fue sendos fenómenos entre 1990 y 1992.

Culkin dejó los escenarios cuando sólo era un niño y lo intentó ya siendo un joven, arrastrado por las adicciones y tras un enfrentamiento con sus padres por controlar la fortuna amasada con las películas.

Papá Culkin, Kit, quería a toda costa contar una familia de actores y el hijo menor a Macaulay, Kieran, también tuvo su trayectoria.

De hecho era el hermano menor de los MacCallister en Solo en casa. El niño protagonista tenía a su propio hermano en las historias navideñas. Era el más renacuajo de la parentela. El mayor tenía diez años cuando les superó el éxito y el menor, ocho. Y la exposición le llegó un poco más lateral.

Tras sus momentos dorados la familia Culkin llegaba a dudar que vieran a algunos de sus miembros entre los nonimados de los grandes premios. Pero Kieran lo ha venido intentando, y además con brillantez, en los últimos cuatro años.

El hermano menor de Macaulay (tienen otro hermano estelar más pequeño, Rory) ha alzado hoy el Globo de Oro a mejor actor de una serie dramática, por su papel en Succession. Las intrigas familiares del emporio mediático de los Roy en la plataforma HBO Max ha encontrado su debido reconocimiento en su temporada final.

Kieran bromeaba hoy con Pedro Pascal, su más enconado rival para la alegría de la noche, "a mamarla, Pedro", vino a decir en su irónico discurso. También se ha visto sin galardón Dominic West, el príncipe Carlos de la recta final de The Crown. Y Roman Roy le ha quitado la estatuilla a dos compañeros de familia y serie, Brian Cox y Jeremy Strong,

Suck it, Pedro!"Kieran Culkin jokingly roasts Pedro Pascal as he accepts the #GoldenGlobe for Best Actor in a TV Drama. #GoldenGlobes2024 #GoldenGlobes #EmmaStone #TaylorSwiftErasTourSG pic.twitter.com/qhNG2ZVBV7