El protagonista de Solo en casa, Macaulay Culkin, anunció a través de Twitter que desde 2019, su nuevo nombre legal será: Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

Tomó la decisión tras crerr que su segundo nombre, Carson, era "algo tonto".

En noviembre lanzó una encuesta en la que pedía a sus seguidores a escoger un nuevo nombre para él, quedando ganadora la opción repetitiva.

Merry Christmas to me, from all of you! My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear. In 2019 my new legal name will be:Macaulay Macaulay Culkin Culkin. It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas