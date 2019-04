Manos a la obra para 'El Cabeza' y 'El Chano'

En el año 2004 (se antoja lejano) en el programa más comentado cuando no existían las redes, La casa de tu vida, la pareja de Juanma y David, dos gaditanos, encandiló a los seguidores. Se llegaron a casar en antena para alegría de la concurrencia de Telecinco. Los ladrillos vuelven a convertirse en espectáculo, entre la albañilería y la decoración, con Masters de las reforma. Un Masterchef del palaustre producido por la misma productora, Shine.

Y de nuevo una pareja de gaditanos, tío y sobrino en este caso, promete noches de gloria. Son El Chano y El Cabeza, con dos de los apodos más comunes en la capital gaditana. Tratándose de un programa de enlucir paredes y arreglar desconchones era inevitable que en el casting sobresalieran dos peones gaditanos. En este formato los concursantes se denominan “peones” y han sido seleccionados 20 aspirantes de 5.000. El programa conducido por Manel Fuentes llegará tras la Semana Santa a las noches de Antena 3. El jurado estará compuesto por el arquitecto Tomás Alía; la jefa de obra Carolina Castedo; y el diseñador Pepe Leal, quienes orientarán y calificarán las faenas de las diez parejas.

El programa recorrerá el país en las pruebas de exteriores, como sucede con Masterchef o Maestros de la costura, con obras reales para clientes reales, y con un plató donde podrán hacer ‘chapuzas’ a lo grande. Entre los retos: empapelar una pared, restaurar un mueble, reformar el interiorismo de edificios o reparar averías.

Las parejas de 'Masters de la reforma'

Sobre la pareja gaditana Raúl El Cabeza, es albañil “perfeccionista y exigente”, y es tío de Sebastián, Chano, con el que sólo se lleva cinco años, y que trabaja en unos grandes almacenes. La cadena avanza que tienen “sentido del humor, aunque no encajan bien las críticas ni que les llamen flojos”.

La otra pareja andaluza la forman dos arquitectos sevillanos, Elisa y Antonio, que nunca han llegado a ejercer y se conocieron en una empresa de telecomunicaciones. Tienen 25 años. Elisa define a Antonio como un hombre muy clásico, “un viejoven”.

También intervienen una madre e hija, Mari Ángeles y Raquel, que ha presentado en televisión un casino on line y quiere demostrar que no es una vaga. Una pareja vasca, José e Iratxe, no demasiado bien avenida; dos artistas falleros que son catequistas, Álex y Naomi; dos amigas de Madrid, Silvia y Maite, una arquitecta y una ingeniera muy competitivas; dos amigos de Elche, Javier y Jonathan, entusiastas del interiorismo; dos gemelos barceloneses que son muy distintos entre sí, Albert e Iván.

También está un matrimonio murciano que discute con facilidad, Paco y Jessica; y dos guipuzcoanos, Eric y Borja. El primero nunca ha trabajado y el segundo es ertzaintza.