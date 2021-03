María Teresa Campos vuelve para enfrentarse a 'Pasapalabra'

La veterana comunicadora María Teresa Campos vuelve hoy a Telecinco en un espacio de entrevistas que pone a prueba Sálvame para competir en la misma franja del concurso Pasapalabra, ahora en Antena 3, a las ocho de la tarde.

La Campos móvil se estrena hoy con la charla que la periodistas forjada en Málaga hizo en su tráiler transparente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El contenido se grabó hace unas semanas y partió desde la Puerta del Sol, con la presencia de numerosos curiosos alrededor dado lo aparatoso de ese plató itinerante. Con la conversación en el tráiler Campos recorrerá diversos lugares que han sido distintivo para la política madrileña como el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, formado en tiempo récord.

Esta será la primera entrevista en movimiento de María Teresa Campos y su camión-plató, tras varios meses alejada de Mediaset, compañía a la que estuvo ligada en dos etapas, la última a lo largo de los últimos diez años. La presentadora ha probado con entrevistas en vídeo en los últimos meses, Enredados, y prueba con nervios este formato propuesto por La Fábrica de la Tele que supone su vuelta a la televisión en línea. “Se debe tener muy presente que al público hoy le gustas y quizá mañana no. Siento que la gente me quiere mucho, por lo que estoy muy agradecida, y espero que me sigan queriendo”, argumenta Campos.