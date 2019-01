"En Mediaset hacemos televisión para gente que ve la televisión"

–¿Qué balance hace 2018 tras haber subido Telecinco en los índices de audiencia y ser la cadena más vista en Andalucía y en España?

–Estamos muy satisfechos de cómo fue 2018. Nos sigue dejando a Mediaset como el grupo audiovisual más visto del año y Telecinco suma 19 años líder dentro de las cadenas comerciales.

–Con el consumo on line surgen voces que vaticinan el fin progresivo de la televisión en abierto.

–La historia se escribe siempre con terrible augurios. El cine iba a matar el teatro, la televisión al cine, internet a la televisión... y aquí no ha muerto nadie. Ni se espera ningún muerto. Todo los medios gozan de buena salud. Pero el consumo en España de TV en 2018 ha sido de 234 minutos por persona, una barbaridad. 228 en línea y 6 on line. El consumo en otros años ha estado por encima de los 240 minutos, pero en 2007, el año previo a la crisis el consumo esa cifra era 223. Es decir, que con la recuperación no ha descendido el consumo de televisión. Con la crisis sabíamos que el consumo de TV se iba a disparar pero ahora sigue siendo una cifra elevada.

–Las dos grandes cadenas privadas están fuertes.

–El consumo en general pudo bajar un 3,3%, pero la audiencia de Telecinco ha subido un 2%. Esto demuestra que nosotros hacemos televisión para el que ve la televisión y en esto es donde hay que concentrarse. No hay que dejarse obnubilar por lo que parecen otras formas de ver la televisión que son complementarias. Hay que ser fiel a uno mismo, con lo mejor que sabes hacer. El modelo de Telecinco no está agotado, la gente lo sigue. La televisión comercial tiene mucha vida y si te concentras en lo tuyo, en la gente que ve televisión, te irá bien.

–Hacen una televisión con el entretenimiento en primer plano.

–En Mediaset hacemos un modelo que caracteriza a la TV comercial que es la emisión en directo, volcada en el entretenimiento, pegada a la actualidad, y aquí es donde las plataformas te complementan pero nunca te pueden sustituir. De los cinco programas de entretenimiento más vistos en 2018 cuatro han sido de Telecinco y el quinto es Masterchef, que es otro reality. Los programas más vistos han sido Supervivientes y Gran Hermano en sus dos vertientes.

–¿Les pueden reprochar que no diversifican la parrilla, que no quieren arriesgar?

–Tiene una explicación: cuando tienes un contenido tan potente como GH, Supervivientes, ahora GH Dúo, sólo lo puedes explotar al máximo mientras está sucediendo y eso es lo que hacemos: aprovechar el fenómeno mientras ocurre. Cabe experimentación, por supuesto. Vamos a revisitar Factor X y algún talent más, como Bake Off en Cuatro. Hay sitio para otros formatos, pero los grandes formatos que tenemos hay que explotarlos cuanto más, mejor.

–Están bajo la presión de dar resultados a sus accionistas.

–Es un axioma ya clásico: trabajamos para el éxito, no para la gloria. Es decir, para que la gente nos vea, para hacerle compañía. Si hubiera que poner una máxima en el frontispicio del edificio de Mediaset sería esa.

–¿Qué va a pasar con Cuatro?

–Yo espero que 2019 sea un gran año para Cuatro. Nos estamos ocupando de la tarde. Risto está ofreciendo otro punto de vista. Cuatro tiene un gran atractivo comercial, es la tercera en target comercial y es atractiva para los anunciantes. Es un desafío y nos vamos a empeñar.

–Sin informativos, ¿valoran recuperar un formato de actualidad al mediodía como el que preparan para las tardes?

–Estamos trabajando en diferentes formatos y lo contaremos. Hasta ahora las tardes estaban volcadas en la producción ajena y ahora son contenidos propios en directo. Eso es una buena noticia. También queremos grandes formatos para la noche, con Bake Off y hay otros dos más con musculatura para más adelante.

–¿Renuncian al late night?

–Del late nos ocupamos más adelante. Hay que levantar la casa desde abajo y hay que fortalecer la tarde. Quien toma la tarde tiene también la mañana.

–El fin de semana parecía una asignatura pendiente en los índices de audiencia...

–Hemos conseguido un sello característico en los fines de semana de Telecinco y Cuatro. En Cuatro tenemos formatos como Chester, Planeta Calleja o Cuarto Milenio, que va a hacer honor a su nombre.

–¿Van a tener más presencia las series?

–Hemos emprendido nuevos proyectos. Estrenamos Los nuestros 2 y próximamente, Secretos de Estado y están ya producidas Brigada Costa del Sol, Señoras del HAMPA, nuevos episodios de La que se avecina, la segunda temporada de Vivir sin permiso y en rodaje, Desaparecidos y Caronte. Lo ideal sería en una televisión comercial es contar con las patas de actualidad, entretenimiento y ficción, compaginar los tres géneros. También contamos con ficción extranjera y tenemos ahí la segunda temporada de The Good Doctor.

–¿Para mantener la calidad de las ficciones hay que contar ya con la ventana de comercialización en las plataforma?

–Lo presentamos recientemente. Hemos creado la marca Mediterráneo, que engloba nuestras productoras asociadas y vamos a crear un pata de distribución. Hemos tendido buenas relaciones con las plataformas de pago. Alea Media va a producir Patria para HBO y Vivir sin permiso, Caronte y Brigada Costa del Sol se verán en todo el mundo a través de Netflix. Así nos complementamos con las plataformas.

–¿Quieren aprovechar el buen momento de las series españolas?

–Es verdad que hay un buena explosión y nunca se había tenido este volumen y penetración de series españolas, pero siempre ha tenido muy buen prescripción en todo el mundo. Es lo que sucedía con Médico de familia, Los Serrano o incluso Escenas de matrimonio, que han tenido versiones en otro países. Ahora con el efecto amplificador de las plataformas todo se ha sobredimensionado, pero la calidad de la ficción española siempre ha estado ahí.

–¿Sería partidario de reducir los capítulos a 50 minutos como prepara TVE y Antena 3?

–Hay una explicación muy sencilla: con 50 minutos no cubres un prime time en España. Somos una televisión comercial y par dar acomodo a la publicidad que tenemos necesitamos capítulos de 70 minutos que es lo cubre realmente la hora y media principal.