Movistar Plus+ prepara una amplia cobertura televisiva para la Copa del Rey de Málaga

El mundo del baloncesto centra todos los focos en la Copa del Rey que arranca hoy en el Martín Carpena de Málaga. Durante cuatro días se vivirá por todo lo alto uno de los torneos más apasionantes de la temporada. Movistar Plus+ ha presentado en el día de hoy la cobertura televisiva que realizará del evento. La plataforma ha desplazado más de 80 profesionales a Málaga. En la retransmisión de los partidos se utilizarán un total de 18 cámaras y un dron, con seis horas de baloncesto en directo cada día del torneo. Durante cuatro días de competición, los mejores equipos del baloncesto nacional lucharán de poder a poder para conquistar la Copa del Rey.

Todos los partidos, en directo, en Deportes por M+ (dial 63). Dos cuartos de final y la final en Movistar Plus+ (dial 7) y una de las semifinales en Vamos por M+ (dial 8). La competición comienza esta tarde con la retransmisión del Real Madrid frente al UCAM Murcia a las 18:00 horas en Movistar Plus (dial 7). Le sigue este jueves a las 19:00 horas el enfrentamiento entre Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket en Deportes por M+ (dial 63). Mañana viernes a las 18:00 horas podrán seguir el Barça-Baxi Manresa en Movistar Plus+ (dial 7). Y el último cuarto de final entre Unicaja y Lenovo Tenerife tendrá lugar el viernes a las 21:00 horas por Deportes por M+ (dial 63).

El equipo de narradores y comentaristas estará formado por profesionales de reconocido prestigio en el mundo del baloncesto. Lalo Alzuelta, Antoni Daimiel, Antonio Sánchez, Lucio Angulo, Salva Guardia, José Ajero y Sara Giménez serán las voces de la Copa del Rey de Málaga 2024. Un roster inigualable en el que cada uno cumple su función. Lalo Alzueta y Antonio Sánchez comandarán la narración de los partidos. En el análisis se incorpora para este torneo Antoni Daimiel junto a Lucio Angulo y Salva Guardia. A pie de pista estarán José Ajero y Sara Giménez.