Movistar + presenta su nueva Fórmula 1

Movistar + calienta los motores de la temporada de Fórmula 1, con la primera carrera en Australia el 17 de marzo y con sólo un participante español en esta edición, Carlos Sainz, eje del interés de una mayoría del público.

Antonio Lobato sigue siendo la voz principal de la competición y que por primera vez desde que se incorporara a la narración del motor desde 2004, en Telecinco, no tendrá a pie de pista a su paisano Fernando Alonso. “Antes de verlo en las condiciones del año pasado, con un coche que no corría, prefiero que no esté”, reconoce el periodista asturiano, quien compara aquel calvario deportivo de Alonso como “un guepardo con una astilla clavada en una pata”.

El duelo entre Ferrari y Mercedes se presenta apasionante a raíz de los tests de estas semanas. Sainz aspira con McLaren a ir evolucionando con el calendario, mientras se mejora su prototipo para ser competitivo con las escuderías que están en cabeza.

El canal Movistar Fórmula 1 presentaba ayer que retransmitirá las 21 pruebas del calendario con sus sesiones clasificatorias y un detallado post, con más de ocho horas de cobertura en las jornadas de carrera. “Antes en otros canales teníamos que disputar un minuto más en los informativos, con Movistar + gozamos de una barra libre para contarlo todo”, agrega Óscar Castillo, director del canal que durante 24 horas todos los días ofrece el desarrollo del campeonato.

Entre las novedades de esta temporada se encuentran espacios en el horario nocturno para dar otros puntos de vista al campeonato y atraer a otros espectadores al mundo de los monoplazas. Los lunes por la noche está previsto Grand Prix, con las mejores carreras y pilotos de la historia con tertulia de Lobato; el martes llega el espectáculo de #Vamos sobre ruedas, un formato que recuerda al histórico británico Top Gear, en el que pilotos y periodistas ponen a prueba vehículos para desentrañar algunas de las claves de la conducción de carreras;los miércoles y jueves serán jornadas de análisis;y los viernes, ruedas de prensa, la trastienda de los boxes con El ojo de Fábrega, a cargo de uno de los cronistas del equipo de Movistar +, Albert Fábrega, y Fuera de pista, de Miguel Portillo, con reportajes sobre leyendas de la prueba. Junto a la narración de las carreras, Iñaki Cano se dispone en el plató central a ampliar la información de lo que haya sucedido en cada carrera.

Lobato y el piloto Pedro de la Rosa narrarán las carreras desde Madrid y sólo se desplazarán al circuito en el caso de Montmeló, con el Gran Premio de España. Desde los estudios los comentaristas cuentan con más información y datos a su alcance para ofrecer una narración más precisa, como subrayaban ayer los propios profesionales. El equipo en el circuito, entre boxes y pie de pista viene a enriquecer el relato de unos acontecimientos que se agolpan en pocos minutos.

“Vamos a vivir este año con la misma pasión que los anteriores, dejándonos el alma en todo lo que hacemos”, insistía Lobato. Una de las reporteras del equipo, Noemí de Miguel, destacaba el nivel de esta edición y con el reto que asume Sainz cuando tiene desventaja mecánica ante los grandes.

Un podio, en cualquier momento del calendario, ya supondría toda una victoria para el piloto español.