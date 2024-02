Movistar Plus+, la casa del deporte, apuesta fuerte por el tenis

Bajo el lema El tenis en Movistar Plus+, un puntazo, la plataforma líder en contenidos deportivos ha presentado la nueva temporada de tenis en el Club Internacional de Tenis de Madrid. De esta manera, Movistar Plus+ ratifica su apuesta por el deporte de la raqueta incrementando la cobertura y el despliegue informativo. Además, refuerza la emisión de los contenidos con nuevas incorporaciones que formarán parte del nutrido elenco de narradores, comentaristas y expertos de tenis.

El equipo de profesionales se ve reforzado con la llegada de Álex Corretja y Ainhoa Arbizu. Álex Corretja, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos en nuestro país, capitán en la Copa Davis y durante muchos años analista y comentarista en RTVE y Eurosport, se suma al equipo de Movistar Plus+. El catalán participará como comentarista en los eventos más destacados del circuito. “Estoy en mi mejor momento personal y profesional para llegar a Movistar Plus+, el lugar donde se respeta el deporte tanto como yo lo hago. Llego en un momento apasionante para nuestro país en el tenis y espero que los aficionados disfruten conmigo lo mismo que yo disfruto este deporte”, ha declarado Corretja.

Por su parte, Ainhoa Arbizu presentará Planeta Tenis, un formato que más allá de la actualidad, será un referente para los seguidores de este deporte. La periodista, con pasado en Movistar Plus+, regresa para ser la conductora de los programas y las continuidades que ofrecerá la plataforma en las citas más importantes del calendario. “Incorporarme a Movistar Plus+ para mí es formar parte de un Grand Slam, me veréis en algunas de las principales pistas durante 2024 y junto a Roberto Carretero, conduciremos el nuevo planeta dedicado al mundo de la raqueta, Planeta Tenis”, ha reseñado.

En esta nueva temporada, Movistar Plus+ sigue manteniendo dos Grand Slam en exclusiva: US Open y Wimbledon. Además, todos los ATP Masters 1000, ofreciendo la cobertura más completa del Mutua Open de Madrid. El tenis también tiene presencia en uno de los formatos más emblemáticos de la plataforma, Informe Plus+. El programa que acerca las mejores historias del mundo del deporte se ha centrado en la figura de Feliciano López. Feliciano, diferente se estrena este lunes a las 22:00 horas en el dial 7 de Movistar Plus+.