'El Niño del Tambor' de Juan y Medio deslumbra al jurado de 'Got Talent'

Tiene muchas horas de plató, coetáneo de Abraham Mateo y los Gemeliers cuando formaban parte de los niños de Menuda noche con Juan y Medio en Canal Sur. El niño del tambor tenía 10 años cuando aparecía en el espacio de los viernes, donde acudió en la siguiente etapa de este fomato, hace nueve años. Aquel niño es ya un joven con mucha preparación. Su reaparición en el prime time al cabo de los años ha sido llamativa y, lo más importante, no ha pasado desapercibida.

El Mago Antonio, de Chiclana, ha convencido al jurado de Got Talent e incluso ya se perfila para estar entre los favoritos de esa nueva edición de una necesitada Telecinco en busca de audiencia. Antonio Serrano tiene 27 años y durante muchos tiempo ha alimentado esta vocación artística entre la magia, la música y el humor. En su actuación en Got Talent España se ha presentado como "el hijo secreto de Florentino Fernández", que se estrena de jurado en esta formato de Fremantle.

Antonio Serrano fue en su momento el niño del tambor, uno de los pequeños que aparecía en cada Menuda noche dispuesto a preguntar a los invitados de Juan y Medio, sumarse al teatrillo y hacer alarde de sus habilidades.

En esta intervención en Telecinco ha impactado con los trucos, apoyado con mucho humor. Una muestra de su veteranía aunque es bien joven. Y su cara nos suena, como notaría la audiencia este fin de semana.

El chiclanero recibió el pase unánime de los cuatro jurados de Got Talent, con el respaldo en especial del más exigente del cuarteto, Risto Mejide, que aprovechó la broma del hijo secreto para cargar contra el novato Flo, a quien el Mago Antonio le sacó un cheque de tres millones de euros que apareció después dentro de una naranja.

"No me pudo sentar", ha incidido Risto como asombro a los excelentes trucos del también carnavalero de Chiclana, que ha intervenido en chirigotas y coros. "Tienes las tres cosas que tiene que tener un mago: 1, no dar la chapa; 2, crear un personaje gracioso, ingenioso; y 3, unos trucos del carajo", ha sentenciado Risto, que ha dejado de lado un aspecto excesivamente duro.

Paula Echevarría, que se incorporó al jurado el pasado año, ha jaleado lo afortunado del número presentado por Antonio, como Edurne que le aplaudió impresionada.

Flo, padre asombrado, insistió: "me has dejado sin palabras. Puedes ganar Got Talent España".