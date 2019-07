Omar Montes es el ganador de 'Supervivientes'

Sin Isabel Pantoja la victoria iba a ser para su ex yerno o lo que ustedes quieran encuadrar, entre la némesis, la voz de los incomprendidos y el rostro de los millennials (al final la terna era de los mocosos).

Supervivientes se va a los puertos del plató, la isla se queda sola. Adiós, Cayo Cochinos. Hola, Mediaset con los helicópteros grabados al atardecer.

Y hola, Omar, el ganador que a las dos menos cuarto de la madrugada era festejado con una gloria de 200.000 euros que estaba llamada a llenar la cartera de la tonadillera. Pero vamos, no suframos por las filas de ahí atrás, que a la ex alcaldesísima de Marbella no le va a faltar el trabajo. Ya le van encajando las analíticas y Cantora ya se ve, ya se ve. A Omar le queda también un mundo y ya es algo más que un fugaz novio de Chabelita, que vive más historia de la que puede asimilar. Y sólo ha perdido diez kilos de peso. Frente a Francisco que el año pasado perdió como unos 30, al ganador de este Supervivientes 7 no se le puede intuir que haya sufrido hasta la extenuación ¿no?

Jorge Javier prendado de la helénica Lara Álvarez, llegada desde Honduras, también recibió a Carlos Sobera en la gala definitiva de este jueves. Noche de fiesta. Sólo nos hubiera faltado el pase de lencería de José Luis Moreno.

Omar se alzó con el título robinson con un ajustado 54% de votos frente a Albert, un amigo y un sufridor en casa, en la arena, que se fajó en las pruebas y tuvo redaños en su convivencia con todo ese grupo de mandados, entre el gruñido perpetuo y el valle de lágrimas.

La granadina costurera Mahi ha sido una de las revelaciones de la temporada (en la foto de arriba en su encuentro con la familia). Desde un triste Maestros de la costura se coló por las playas y ha sabido aguantar y agradar a la concurrencia. Pero en el voto de criba ante Albert se quedó fuera de la decisión final. Se le asegura una silla temporal por Sálvame y unas cuantas apariciones por Mediaset, por las cenas, los Pasapalabras. Quién saber si por algún GH VIP...

Con la Pirámide del Morgan fue donde Albert tuvo un último sacrificio exitoso frente a Fabio, el modelo italo-argentino, que tuvo un momento de debilidad en esta prueba de resistencia. Y al final con el televoto para el segundo finalista Omar fue llevado en volandas y Fabio dijo adiós a un metro de la meta.

Omar gana, Isabel Pantoja gana aún más. Chelo empata consigo misma. Albert tendrá un sitio en el trono. Y Telecinco. Telecinco, mucho más líder de audiencia.

La gala de este jueves fue récord histórico: 4,1 millones de espectadores, 40,6% de cuota.