Óscar Martínez, el actor argentino de 'Galgos' y las intrigas familiares

Con Antonio Banderas y Penélope Cruz protagonizó la película Competencia oficial y en Prime Video está su otra serie española, Bellas Artes, en este periplo más reciente. “Estoy muy agradecido por esta nacionalidad honorífica”, saluda el actor argentino Óscar Martínez. Es Gonzalo, el patriarca de Galgos, serie de Buendía Estudios dirigida por Félix Viscarret y Nely Reguera, que acaba de estrenar Movistar Plus + con Adriana Ozores, Luis Bermejo o Patricia López Arnaiz. Una estirpe familiar de una empresa de alimentación infantil sacudida por la nueva normativa sobre azúcaar. Renovar, Innovar, reinventarse. O intrigar.

–Estos tres años años en España han sido muy intensos.

–Yque duren, estoy muy feliz de la acogida en España. Me han honrado haciéndome un sitio.

–¿Cómo es Adriana Ozores de esposa en la ficción?

–Qué mejor pareja. No hay muchas como ellas. El casting en general está muy bien hecho. Un gran conjunto de intérpretes que han defendido muy bien el guion.

–¿Y al leer el guion ya tenía en mente la pronunciación de Gonzalo y del resto de personajes, como cuando leemos un libro?

–Es la misma sensación que cuando lees una buena novela. El personaje de Gonzalo me arrasó. Me leí la serie en una tarde. Me quedé deslumbrado porque no es frecuente. Ya en la primera lectura entre todos los actores vimos la posibilidades. Lo mejor de un buen guion es que te pones en actividad desde el primer momento. Te activa la imaginación creadora. Al leer te vienen estímulos pero donde terminan de crecer los personajes es cuando los ves con los directores y tus colegas, en la interacción.

–Gonzalo parece tener buena voluntad...

–Es un personaje de complejidad. Aun con las mejores intenciones siempre se cometen errores. Gonzalo actúa con buenos sentimientos aunque se ve obligado a salvar su pellejo. Por vanidad, ambición, se ve obligado a tomar acciones que termina pagando de forma muy cara. Toda la familia se ven envuelta en la vorágine.

–¿Yes capaz de encariñarse con él?

–Terminas queriéndolo porque es tu trabajo, pero no me identifico con él. Más allá de eso Gonzalo no es un villano. Los villanos no son autoconscientes de que lo son. Desde Ricardo III tienen una doctirna que lo justifican Ni los hermanos Somarriba (Emilio, Luis Bermejo; Carmina, Adriana Ozores) postergando a la hija (Patricia López Arnaiz) se les puede acusar de ser villanos.

–¿Qué problema tiene Gonzalo?

–Él está estigmatizado por la familia por no venir de la misma clase. No es una cazafortunas. Todo han tenido una vida feliz, con una empresa con buenos recuersos. Llegados el momento en que todo está riesgo el consejo de dirección juzga que Emilio está haciendo cagadas y todo se complica.

–A un argentino hay que preguntarlo así. Si su personaje fuera un futbolista...

–Es multifunción. Es golero, falso nueve, defensor... A mí también me gusta ser así en el trabajo.

–¿Hay compañeros que la pasan bien?

–Hay compañeros con los que te vienes arriba, te dan la respuesta y te creces.

–¿Messi o Maradona?

–Ha llegado el momento de quedarse con los dos. Es una polémica que no entiendo. Son dos grandes, cada uno el mejor de su época.