'Matar al presidente': "A todo el mundo le interesaba que desapareciera Carrero Blanco"

El cordobés Eulogio Romero es el director de Matar al presidente, docuserie documental de tres entregas a cargo de 100 Balas (El Palmar de Troya, Lola) que puede verse bajo demanda en Movistar Plus +. Este recorrido por el atentado contra Carrero Blanco, del que hoy se cumplen 50 años, relata mucho más allá de la versión que se dio por oficial de que fue una operación de ETA e implica no sólo a la CIAsino a la connivencia de parte de la cúpula del régimen que entregó el poder a Carlos Arias Navarro, el ministro del Interior que era responsable de la seguridad de Carrero.

–Hasta los años 90 no se comenzó a investigar este magnicidio...

–Consiguieron taparlo bien. Carlos Estévez y Paco Mármol sacan su versión a la luz en Antena 3 en los años 90.- Soy de los que opina que los servicios secretos fueron muy importantes. En aquella época el periodismo estaba muy controlado. Como señala Estévez, a Carrero lo asesinaron y al día siguiente lo olvidaron. A todo el mundo le interesaba que desapareciera Carrero. Quién se encarga de que no salga al aire: los servicios secretos. Para ETAfue su gran atentado, pero nunca han hablado de él.

–Todo surge con el confidente que cita al comando en el Hotel Mindanao...

–El espionaje fue muy importante en todo este suceso. Carrero estaba marcado por sus movimientos y se entrega en bandeja a ETA e interesaba que aparecieran como autores únicos.

–¿Fue un autogolpe de Estado del agónico franquismo?

–He intentado no implicarme en dar mi versión. He querido hablar de hechos, pruebas, documentos. Está la camarilla del Pardo, quienes hacen movimientos internos por la sucesión. Son los que intentan mover al rey Juan Carlos por el duque de Cádiz, casado con la nieta del dictador, para complacer a Carmen Polo. Arias Navarro era responsable de la seguridad. Y no sólo se le fulmina sino que se le nombra presidente. Y está la frase del discurso navideño de Franco: "no hay mal que por bien no venga".

–¿Fue EEUU el brazo ejecutor?

–El brazo ejecutor es ETA, pero la policía española llegar a esquivar los errores que comete el comando. Pero no es quién aprieta el botón, sino quién lo permite. Y la embajada estadounidense está cerca.

–Kissinger se ha llevado a la tumba ese secreto.

–En la guerra de Yom Kippur Carrero niega el uso de las bases aéreas para apoyar al ejército israelí. Kissinger, no sabía que le dijeran no y es él el que le dice a Franco que debe hacer una transición: una transición no a la democracia necesariamente sino que supusiera el control de EEUU en España.

–¿Qué documentos hay que contradijeran la versión oficial?

–Estévez y Mármol tienen el gran mérito de encontrar el sumario en el Tribunal Supremo, dentro de una caja fuerte. Al final no hubo juicio porque los terroristas se beneficiaron de la amnistía de 1977.

–¿La explosión tan terrible pudo hacerla dinamita bajo el suelo?

–El comando no tenía conocimientos para una explosión así. No se hizo análisis del explosivo y el coche está guardado en Madrid. Hemos intentado grabarlo, pero no lo han permitdo.Fue una gran explosión muy controlada y ETA nunca se preocupó por los daños colaterales. Es una sospecha de que alguien con más conocimiento dirigió la detonación. Si eran minas antitanque y que funciona por presión es una posibilidad de un atentado de brutal espectacularidad con la que se pretendía dar un mensaje. Los terroristas, que habían hecho el túnel, desde el día antes montaron el cableado, delante de todo el mundo, sin control policial y a 100 metros de la embajada estadounidense. Se les hicieron fotos y nadie actuó. Estando Kissinger.

-¿Kissinger dio la orden?

-Nadie puede confirmar que Kissinger diera una orden así, nadie podrá decirlo. Está claro que la CIA sabía que algo iba a ocurrir.. Esto lo dice el juez de la causa, Luis de la Torre: la CIA lo sabía y muchos entrevistados eran conscientes y nadie hizo nada. Carrero es nuestro JFK respecto a las teorías que hay sobre su muerte.

-¿Qué pasó con los terroristas?

-A Argala, que fue el que entró en el encuentro del hotel Mindanao, lo matan con un coche bomba compañeros de Carrero Blanco de la Marina, es el origen del GAL. Estaba previsto el 20 de diciembre, pero ese día no salió de casa y la venganza se perpetra el 21 de diciembre del 78. Esquerra, dejó de hablar de ETA y hemos intentado hablar. Él y Wilson fueron detenidos en 1975 gracias al infiltrado Lobo. Fueron liberados y enviados con dinero español al Norte de Europa. Se beneficiaron de la amnistía de 1977 y no hubo juicio.

-También inciden en dos inocentes como el escolta y el chófer...

-Fueron dos vícitimas de las que nunca se habla. Sus familiares hubieran merecido ese juicio que no se produjo. Incidimos mucho en que al no haber juicio le han robado a esas familias tener una respuesta.