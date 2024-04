Lo que piensa Pablo Motos del "frustrado" fichaje de Broncano por RTVE

Mientras el fichaje de David Broncano por RTVE sigue paralizado, faltaba por conocer la opinión de otro de los implicados en esta historia. Se trata de Pablo Motos, el principal motivo del mediático fichaje que cocina el Gobierno para intentar destronar a El Hormiguero. Hasta el momento ni Pablo ni su equipo se habían pronunciado sobre el tema, pero queda claro que se la tenían bien guardada.

Ha sido Juan del Val el que ha introducido el tema en la mesa de actualidad. “Yo pensaría en lo de que te tienen manía porque me dicen que Moncloa ha pedido a RTVE fichar a Broncano para competir contra El Hormiguero". A Pablo Motos el tema le incomodaba, por lo que optó por pasarle la patata caliente a Cristina Pardo. “De momento, no te van a hacer la competencia en Televisión Española”, ha señalado la periodista.

Finalmente, Pablo Motos ha mostrado su opinión sobre el tema. En un principio, el presentador de El Hormiguero ha dado la bienvenida a la competencia. “Es incómodo hablar de un tema en el que estás implicado, aunque no quieras. Siempre que hacemos el programa hay alguien en la competencia. No es la primera vez ni la última. Llevamos 18 años haciendo el programa. Bienvenida sea la competencia, bienvenido sea Broncano, bienvenido sea quien sea. Estamos aquí y que cada uno elija la opción que le dé la gana. No hay nada más democrático que el mando a distancia”, ha dicho antes de subir el tono de su discurso.

“A mí lo que me sabe mal son los trabajadores de Televisión Española que están viendo cómo están ridiculizando el prestigio de una cadena extraordinaria con profesionales extraordinarios y con mucho prestigio y equilibrio. Igual, no se merecen este juego de estar en todas las tertulias”, ha comentado.

Aunque Juan del Val y Nuria Roca han continuado echando leña al fuego, el presentador de El Hormiguero, visiblemente molesto, ha optado por no hablar más del tema y centrar el foco de la mesa de debate en otros asuntos de la actualidad.