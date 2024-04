Pablo Motos desata la polémica con la promoción de un "tratamiento pseudomilagroso"

A Pablo Motos, conductor del celebérrimo programa El Hormiguero, se le atraganta una promoción en instagram de una empresa dedicada a los tratamientos de belleza y salud bastante controvertida. Los supuestos efectos milagrosos en la salud de las personas son el campo de batalla de la compañía promocionada. Tras la publicación cayeron en cadena primero las quejas y la denuncia pública de la ministra de Sanidad, Mónica García, en un tuit expresando que estaba engañando a sus seguidores. Posteriormente llegó una querella contra Mónica García por parte de la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT) y la formación política Iustitia Europa, por presuntos delitos de odio y de injurias por cuestionar públicamente el tratamiento. Y por último, el turno de Facua, quien ha denunciado al presentados valenciano por mencionada publicación.

La denuncia de Facua

Facua denunció a Pablo Motos por promocionar a través de sus redes sociales un tratamiento seudomilagroso de regeneración celular con unos supuestos beneficios contra el envejecimiento y el estrés sin ninguna base científica.

La asociación ha dirigido sendos escritos al Ministerio de Sanidad y al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en los que les solicita que actúen en el marco de sus respectivas competencias frente a las distintas irregularidades cometidas por el presentador y la doctora que le acompaña en el vídeo publicado la semana pasada en su cuenta de Instagram. "Esta es una de las máquinas más punteras del mundo en regeneración celular. Hoy la he podido probar en el @shawellness de Alicante con la @drannabaeza. Parece ciencia ficción. Ya os contaré. La sensación es súper placentera".

Este es el texto del post publicado el 27 de marzo por el presentador de El Hormiguero de Antena 3 en su cuenta personal de Instagram, donde tiene 2,3 millones de seguidores. En el vídeo que insertó junto al mensaje, Motos da paso a la doctora Baeza para que explique cómo funciona supuestamente esta máquina de plasma frío de la clínica SHA Wellness.

Se trata de Anna Baeza Román, que en el vídeo, publicado también en su cuenta de Instagram, asegura que su método sirve para "luchar contra el envejecimiento porque vamos a neutralizar radicales libres". También afirma que actúa frente al estrés: "esa corriente va a estimular directamente el nervio vago. Si estimulamos el nervio vago, estimulamos y equilibramos el sistema simpático y parasimpático, y estamos luchando contra el estrés crónico".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

Asimismo, la sanitaria señala en el vídeo que su máquina convierte el aire de la habitación en "plasma atmosférico frío". Dos momentos del vídeo publicado por Pablo Motos en su cuenta de Instagram. FACUA ha presentado la denuncia contra Motos y Baeza ante el Ministerio de Sanidad por promocionar un tratamiento con pretendida finalidad terapéutica sin base científica, una práctica prohibida según se recoge en el artículo 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.

En esta norma recoge que queda prohibida "cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria" que incurran en una serie de prácticas, entre ellas "que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración sanitaria del Estado".

Además, el mismo artículo del citado Real Decreto prohíbe expresamente cualquier publicidad o promoción de productos o métodos con pretendida finalidad sanitaria, sean o no realmente efectivos,"que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo". No identifica su publicación como publicidad La asociación también ha trasladado los hechos al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dado que Pablo Motos no incluye en el vídeo ni en el texto publicados en su cuenta de Instagram ningún mensaje aclarando que se trata de publicidad.

Así, Facua ha pedido a Consumo que abra una investigación para determinar si la práctica también puede ser objeto de sanción por publicidad encubierta en caso de que motos haya recibido una contraprestación económica o en especie por parte del centro promocionado. La Ley de Competencia Desleal, de 1991, prohíbe las prácticas comerciales encubiertas.

En su artículo 26, establece que "se considera desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación, comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario".

Mónica García lo denuncia y recibe una querella

La ministra de Sanidad se mostró indignada con Pablo Motos y escribió este tuit "Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud".

Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud. pic.twitter.com/xOI8ogk1I8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 1, 2024

La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT) y la formación política Iustitia Europa han interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, por supuestos delitos de odio y de injurias por afirmar, tras conocer el tratamiento antiedad realizado por el presentador Pablo Motos.

Iustitia Europa y COFENAT estiman "extremadamente grave que quienes ocupan puestos de responsabilidad en las Instituciones se expresen en términos ofensivos, injuriosos y discriminando a todo un sector, como el de las Terapias Naturales, que engloba a un total de 72.174 profesionales, y que son a diario defenestrados, insultados, vejados, y ahora, incluso, injuriados, con comentarios que son más propios de la barra de un bar que de un cargo público presidiendo el Ministerio de Sanidad".