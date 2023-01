Quién es Paula del Fraile, la esposa del chirigotero José Yélamo

José Yélamo se ha quitado la espinita de cantar en las tablas del Gran Teatro Falla. Lo ha hecho con la chirigota de El Bizcocho, Los mi alma, una de las más punteras del concurso de agrupaciones. El presentador de La Sexta Xplica ha estado arropado por su mujer, la periodista de La Sexta, Paula del Fraile. En el día de ayer no intervino en Aruser@s, una ausencia que se debía a su presencia en el Falla para seguir la actuación de su marido.

Paula del Fraile ha conectado hoy con Alfonso Arús para contarle cómo ha vivido José Yélamo la presentación de su chirigota en el Teatro Falla. La periodista ha resaltado que la acogida ha sido muy buena. “La gente se partía de risa y la crítica especializada les ha puesto muy bien. Antonio Álvarez, El Bizcocho, es el autor de esta chirigota. Es un crack. La música, las letras… Él lo hace todo”, ha explicado Paula. La informadora también ha bromeado con la caracterización de su marido. “Espero que no venga a casa a ver a Claudia así porque la pobre se me espanta”, ha comentado a modo de gracia.

¿Quién es Paula del Fraile? La periodista de La Sexta, nacida en A Coruña en 1985, es colaboradora habitual del programa Aruser@s. En el programa despertador de Alfonso Arús, Paula es la encargada de contar la última hora de la actualidad. La trayectoria de Paula del Fraile en La Sexta comenzó en 2012 como redactora de Nacional para La Sexta Noticias. Ha presentado La Sexta Noche en la época estival para cubrir las vacaciones de Andrea Ropero. Precisamente, el pasado verano se dio una curiosa circunstancia, ya que compartió con su marido la presentación del espacio, actualmente La Sexta Xplica, durante el mes de julio. También ha pasado por Liarla Pardo, donde uno de sus momentos más divertidos fue cuando persiguió a la plantilla del Real Madrid para entregarles una taza del programa. Ya en 2018 se incorporó a la plantilla de Aruser@s, encargándose de transmitir la última hora desde la redacción de noticias.

Paula del Fraile quiso ser artista, pero finalmente se decantó por el periodismo, aunque también posee la Licenciatura de Derecho. La periodista está muy agradecida a La Sexta, la casa donde trabaja y ha conocido a su “pariento”, como llama cariñosamente a José Yélamo. “Es aquí donde me he formado como periodista y donde he aprendido lo que sé”, ha dicho. Sus conocimientos de leyes le han servido para cubrir durante seis años la información política, en una etapa donde se destaparon grandes casos de corrupción en España.

Paula del Fraile y José Yélamo se casaron en junio de 2017. La ceremonia tuvo lugar en Galicia, la tierra natal de la periodista. Como fruto de su amor llegó al mundo Claudia, la hija de ambos de 2 años de edad. Paula de Fraile y José Yélamo, pareja profesional y en la vida real.