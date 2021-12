Paz Padilla la lía en Instagram hablando de ómicron y las vacunas

Paz Padilla parece que se ha convertido en la protagonista de los titulares en esta última semana del año. Además de haber anunciado que ha vuelto a pasar el covid durante las Navidades, ha hecho algunas declaraciones en Instagram que han dejado boquiabierto a más de uno.

Estos comentarios de la presentadora y humorista se han desarrollado mientras hacía un directo con María del Monte y Anne Igartiburu. Tras sus declaraciones, muchos han sido los que han lanzado críticas a la gaditana. ¿En serio tenemos que aguantar esto? "El otro día en @salvameoficial mucho discursito en contra Miguel Bosé cuando tienen de presentadora a este despropósito", comentaba un usuario de Twitter.

Según dijo la presentadora de televisión, "las vacunas no sirven para nada". Después de esta declaración, argumentó el porqué de estas palabras. Pero este no fue el único comentario que incendió las redes, también se pronunció sobre el pasaporte covid, afirmando que es igualmente inútil.

Estas declaraciones de Paz Padilla sobre el Covid son de WTFpic.twitter.com/jhwdVR0IdV — M 📺 (@casasola_89) December 30, 2021

Sobre el aumento de casos y el avance del virus, Paz Padilla asegura que: "Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente y está tanta gente inmunizada que hay muy poca ya con covid", presagiando un final inminente la pandemia.

Es la segunda vez que Paz Padilla pasa el covid

Durante esta misma conversación, la presentadora de Sálvame comentó que se tuvo que aislar durante estas Navidades y que no pudo estar en contacto con su familia por haberse contagiado de nuevo de covid. Asegura también que lo pasó fatal, porque tuvo que cenar sola, siendo además el segundo año que no pudo comer con su familia.

Esta es la segunda vez que Paz cae presa del virus, la primera vez fue en marzo de este mismo año. A pesar de todo, dice haberse recuperado y aclara que los síntomas han sido mucho más leves: "No sé como lo he pillado ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Es más suave".