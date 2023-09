El tenso primer momento que tuvieron Pepe Domingo Castaño y Paco González

Pepe Domingo Castaño, el maestro de la publicidad radiofónica, una de las grandes voces de la radio española, fallecía el pasado domingo a los 80 años por una repentina infección. Su equipo se queda, literalmente, huérfano y Tiempo de juego, el maratón deportivo de Cadena COPE, irá supliendo poco a poco el hueco que deja el reconocido comunicador gallego.

Quien más está sufriendo su pérdida es Paco González, conductor y máximo responsable de dicho contenido y que en 2010 fichó por COPE tras más de dos decenios en la Cadena SER y 18 años al frente del histórico Carrusel deportivo. González estuvo con la familia en el momento del deceso de quien consideraba "su padre, su amigo y su hermano".

Pepe Domingo y Paco formaban una dupla inseparable en el estudio y fuera de él. Al equipo de narradores, como una tripleta en el campo de juego, se sumaba Manolo Lama. El trío era cúpula e imagen de Tiempo de juego.

En una entrevista a este periódico hace unos años Paco González rememoraba que Castaño le permitió que su incierto debut en Carrusel deportivo, en septiembre de 1992, fuera más sencillo y calmado. El entonces joven periodista, que se veía en el desafío de ponerse al frente del espacio más veterano de la cadena, no las tenía todas consigo y sólo tenía 25 años. "Cuando me encargan el Carrusel yo pienso que los jefes están locos", recordaba González ya que sólo cinco años antes había entrado de prácticas en la Cadena SER. En 1987 Carrusel deportivo estaba conducido por Joaquín Durán y al año siguiente la dirección pasó a Antonio Martín Valbuena, con la animación publicitaria de Andrés Caparrós al haber pasado Joaquín Prat a la COPE. En 1989 Pepe Domingo Castaño ocupó la réplica animosa de las marcas en Carrusel deportivo. El máximo responsable de la SER era el gaditano Augusto Delkáder.

"Entré al estudio, con la mesa en forma de 'u'. Yo entré con mucho corte, debía sentarme en el centro, pero no me atrevía", admite Paco González sobre lo que sucedió en la primera tarde de sábado que se ponía al frente de Carrusel deportivo. Estaba aguardando al más veterano a Pepe Domingo. Y entre la incomodidad de esos minutos, todo se solución. "Entró Pepe con los papeles. Esperé a que se sentara y lo hizo en un lateral. Me tuvo que confirmar que sí, que yo iba en el centro...", un gesto de compañerismo que contribuyó a que desde el primer momento entre ambos conductores de Carrusel se produjera una amistad sincera que traspasaba las ondas.

"Una amistad que iba más allá de la hermandad", señalaba Paco González cuando en 2013 Pepe Domingo sufiró un infarto. Su vacío se hizo notable, como el que está sufriendo el programa en estos días. "Pepe se incorporó un sábado casi para saludar y al final estuvo todo el día y el día siguiente", explica sobre le ejemplo que daba el gallego. Tras recuperarse de forma meteórica en aquella ocasión por la crisis cardícaca regresó al trabajo como siempre. En Tiempo de juego le van a echar mucho, mucho de menos.