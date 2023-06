Perico Delgado, la persona que más odió José María García, vuelve a narrar el Tour de Francia

En la docuserie Supergarcía, en Movistar Plus + se relata cómo a mediados de los 80 se fue gestando el duro enfrentamiento entre el comunicador de Antena 3 Radio y el entonces campeón español Pedro Delgado, ganador del Tour en 1988. El ciclista segoviano encontró toda la furibunda oposición en el periodista que era el alma de la narración de la Vuelta a España. Al decidir Delgado que no iba a intervenir en la prueba española, que entonces iba por delante de la francesa, halló la ira de García.

Aquel encontronazo con Perico Delgado, retransmitido por las ondas en cada ocasión de las que José María García veía conveniente, agrió el ambiente en la Vuelta en sucesivos años y ocasionó roces entre los fans segovianos y el comunicador.

A día de hoy el que fuera 'Butanito' no se baja del burro y sigue descalificando a Pedro Delgado y el ex deportista rehusó participar en la docuserie, harto de esta polémica. Al cabo de los años García con toda su mala uva lleva dos décadas sin estar ante los micrófonos y el ex ciclista es una figura querida por los espectadores y respetada por los amantes de las dos ruedas.

¿Dónde ver el Tour de Francia?

Y el Tour vuelve hoy. El Tour de Francia con la narración de Carlos de Andrés y Perico Delgado es una tradición que vuelve cada verano, en un acontecimiento deportivo que comienza este sábado y que se repartirá entre La 1, La 2 y Teledeporte. En RTVE Play se pueden disfrutar de todas las etapas en directo con hasta seis cámaras y resumen posterior. Los mejores ciclistas del mundo se dan cita en la primera de las tres grandes rondas y este año comienza el Tour en España, con dos etapas en el País Vasco y la recuperación de puertos míticos como el Puy de Dôme, inédito desde 1998.

El danés Jonas Vingegaard y el polaco Tadej Pogacar son los dos últimos ganadores del Tour y son los grandes favoritos para vestir el maillot amarillo en París en la 110ª edición.

Hoy sábado comienza la contrarreloj con salida en los exteriores del estadio de San Mamés en Bilbao y ascenso a Pike a 10 kilómetros. Y el domingo 2, segunda jornada con salida en Vitoria y llegada a San Sebastián, con puertos como el de Jaizkibel.

El Tour se prolonga durante más de 3.400 kilómetros a lo largo de 21 etapas, 8 de ellas de alta montaña con 4 llegadas en alto (Cauterets-Cambasque, Puy de Dôme, Grand Colombier y Saint-Gervais Mont-Blanc) y una contrarreloj individual- para enfundarse el maillot amarillo en los Campos Elíseos son las cifras de esta edición.