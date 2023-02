Pilar Rubio deja a un lado a Antena 3 en su nuevo proyecto televisivo

Pilar Rubio desembarca en Telemadrid para ponerse el frente de El Mejor, un talent que buscará al mejor humorista de la Comunidad de Madrid. De esta manera, la presentadora afronta un nuevo reto profesional lejos de Atresmedia, que ha sido el lugar donde más ha trabajado en los últimos años. De hecho, sigue ejerciendo de jurado en el programa El Desafío, una de las grandes apuestas de entretenimiento que se emite los viernes en prime time en Antena 3.

El Mejor supone el estreno en Telemadrid de Pilar Rubio. La madrileña de Torrejón de Ardoz, que cuenta con una amplia experiencia televisiva, no había tenido la oportunidad de trabajar en la televisión pública de su comunidad autónoma. Por ello, la mujer de Sergio Ramos encara feliz este nuevo proyecto televisivo. “Después de haber trabajado en cadenas generalistas y plataformas, a Telemadrid la he sentido siempre cerca y, por fin, ha surgido la oportunidad. Es sinónimo de cercanía con los madrileños. Estoy enamorada de mi Comunidad, la llevo siempre en el corazón y en la piel tatuada. Desde pequeña me ha acompañado Telemadrid. De hecho era muy fan de la sección de gastronomía de Madrid Directo. Yo quería descubrir cada día un restaurante nuevo de Madrid, me parecía el trabajo ideal”, ha destacado.

El nuevo talent de Telemadrid se compone de ocho programas en los que comediantes, contadores de chistes y monologuistas competirán entre ellos para demostrar quién de todos es el mejor. Pilar Rubio no estará sola, ya que contará con un jurado formado por Esther Arroyo, Josema Yuste y Pablo Chiapella. Ellos serán los encargados de ofrecer el dictamen de las diferentes actuaciones.

La fecha de estreno de El Mejor no ha sido confirmada. El programa, producido por Mega TV, estará codirigido por Melisa Moya y Jordi Rosell. Este último cuenta con una dilatada experiencia en la televisión, participando de manera directa en formatos de éxito como Operación Triunfo y Benidorm Fest. “Es un programa para dar visibilidad a los cómicos de la Comunidad de Madrid. Un espacio donde disfrutar del humor, un club clandestino donde se reúnen los mejores para compartir chistes y diversión. El programa es una ventana a este espacio donde pasar un buen rato con todos ellos. Un formato blanco con la misión de entretener y pasarlo bien”, ha asegurado Rosell.

En un principio el fichaje de Pilar Rubio por Telemadrid no implica su marcha de Atresmedia, donde participa en programas como El Hormiguero 3.0 o El Desafío. Desde que se incorporó al programa conducido por Pablo Motos ha aparecido en otras cadenas como Nickelodeon, Disney Channel, Rakuten TV o Canal Sur. Este hecho demuestra la versatilidad existente en la televisión actual, que permite que los profesionales puedan estar presentes en varias cadenas y al frente de diferentes proyectos.

Pilar Rubio ha anunciado su llegada a Telemadrid en un post de Instagram en el que ha contado sus sensaciones. “Feliz de contaros que voy a presentar El Mejor en @telemadrid. Un talent show que buscará al mejor humorista de Madrid. Estoy deseando compartir con vosotros este gran formato que nos hará disfrutar y reírnos muchísimo. En Madrid hay grandes cómicos pero, ¿quién será el mejor? Con vosotros lo encontraremos”, ha escrito.