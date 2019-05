Portugal se queda fuera de Eurovisión. Australia, deslumbra

Portugal se ha quedado fuera de Eurovisión 2019. Y pese a que España votaba en esta semifinal emitida por La 2 en la noche del martes.

El happening étnico portugués, con Conan Osiris, Telemovéis, no terminó de encandilar a la audiencia aunque existían ciertas expectativas en las casas de apuesta. Los representantes lusos no estuvieron a gusto a lo largo de los ensayos en Tel Aviv así que entraron en la semifinal con la moral baja, que todo cuenta. Sin embargo se clasificaron dos outsiders, Islandia, con el grupo de estética sadomaso Hatari (recibieron la inesperada clasificación incluso con mala cara) y San Marino, con su canción entre inglés y turco, Say Na Na Na, de Serhat.

Entre los favoritos siguen adelante Grecia y Chipre, pero la canción que se ha impulsado tras la primera semifinal de los 17 primeros participantes es la lírica de Australia, con su estética Frozen acrobática. Kate Miller Heidke ha impresionado con Zero Gravity.

Estos son los países clasificados que acompañan a los cinco grandes y la anfitriona: Islandia, Estonia, Bielorrusia, Serbia, Chipre, República Checa, Eslovenia, Grecia y San Marino.

Se han quedado fuera Portugal, Bélgica, Montenegro, Hungría, Polonia, Finlandia y Georgia.

Pese al lema de este año Dare to dream, Atrévete a soñar la gala semifinal que se hizo larga por el tono discreto de los participantes. La supermodelo Bar Refaeli es la presentadora de las galas y dio la bienvenida a los millones de seguidores junto as Assi Azar, Erez Tal y Lucy Ayoub. Dos ganadoras israelíes, Netta, con su triunfador Toy del año pasado, y Dana International (vencedora en el 99) participaron en la noche del martes.