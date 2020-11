RTVE ficha a Ana Obregón para que reaparezca con las campanadas

El mal momento de audiencia de La 1 pasará factura en audiencia, pero TVE va a intentar mantener su tradicional liderazgo en las uvas (donde hay mucha superstición para mantenerse fieles a la cadena más veterana) apelando a la nostalgia y un poco a la expectación.

Anne Igartiburu volverá a estar este 31 de diciembre en la Puerta del Sol (con personal mínimo en cada equipo destacado en los balcones del reloj del inicio del año) y a su lado estará Ana Obregón, un guiño a la nostalgia y un momento para que suponga la reaparición de una actriz y presentadora querida por muchos espectadores. Ana pasa por su peor momento tras el fallecimiento por cáncer de su hijo Álex el pasado 13 de mayo.

Es el regreso de la que fuera estrella en los años 80 y 90 ante las cámaras aunque precisamente no es garantía de atracción de espectadores. Los últimos proyectos de Ana Obregón, como un reality personal en el canal DKiss pasaron de largo. También intervino en la serie de Netflix Paquita Salas, de Los Javis.

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, TVE, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos", ha comentado Ana Obregón, instando así a la esperanza general desde su mal momento particular.

Antes de las campanadas en La 1 habrá especial de humor con José Mota y el Especial Nochevieja, Feliz 2021, contará con la presentación de Chenoa y Flo.

El reto de TVE con esta pareja de presentadoras es aguantar la competencia de Cristina Pedroche, que estará de nuevo en Antena 3, con un llamativo modelo que coordina con su fiel Josie, y presumiblemente tendrá a su lado de nuevo al chef Alberto Chicote. Telecinco aún tiene que anunciar qué piensa ofrecer el 31 y si volverá a la Puerta del Sol. Canal Sur lo hará desde algún punto de Andalucía no anunciado aún y con una pareja de la casa.

Ana Obregón dio las uvas en TVE en 1994 con Joaquín Prat (dando la bienvenida al año en el que falleció el veterano presentador), en el 95 con Ramontxu y su capa, y de nuevo con él, en 2004. Igartiburu se convirtió en el rostro de las campanadas de La 1 desde el año siguiente y no falta desde 2005.