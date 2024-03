La cúpula de RTVE estalla con doble cese encadenado de la directora interina y del director de contenidos

El enfrentamiento político interno de TVE lo ha venido abrasando todo. Una guerra entre consejeros a nivel ideológico y también un enfrentamiento sobre el concepto de cadena pública y de programación. Ni el Gobierno ni la oposición estaban convencidos de la labor de la directora interina durante el último año y medio, la veterana periodista de la casa Elena Sánchez. Y a su vez ella no estaba por la labor de apoyar la parrilla basada en entretenimiento y búsqueda de audiencia a granel del director de contenidos, el malagueño José Pablo López.

Lo sucedido en la reunión del consejo de este Martes Santo es la culminación de unos meses de calvario colectivo. Sánchez ha prescindido al convocar la reunión del director de la parrilla, López, quien ha sido cesado con el apoyo de los tres consejeros nombrados por el PP y uno de los de Podemos (con voto en contra de los consejeros socialistas, uno del PNV y uno de Podemos). A su vez, a propuesta de dicho consejero de Podemos, Roberto Lakidain, se ha votado el cese de Elena Sánchez que ha sido refrendado en general salvo por el consejero podemita José Manuel Martín Medem, quien a su vez había sido decisivo para el cese de López.

Sánchez vino a relevar en el verano de 2022 al almeriense José Manuel Pérez Tornero, que no recibía el respaldo gubernamental por falta de toma de decisiones. Su relevo interino (no había posibilidad de buscar una sustitución fuera del consejo) estaba por la labor de ser más proactiva pero se topó con discrepancias continuas con José Pablo López, con una programación de alto coste para La 1 que no ha contado con el revulsivo en el público que se esperaba. Aunque ha rebasado a Telecinco en horas bajas, el primer canal sigue peleando por lograr los dos dígitos y sólo tiene picos de audiencia con acontecimientos como el fútbol. TVE contará tanto con la Eurocopa como los Juegos Olímpicos en este verano, más una cara parrilla que no justifican el desembolso.

También se ha venido reprochando el fichaje de antiguos rostros de Telecinco como Terelu Campos o Rocío Carrasco, que han terminado en Bake Off o en tertulias del corazón, como sucedió con un fichaje fallido por sus datos como el de Jordi González.

Los informativos de TVE están empatados con los de Telecinco en segundo lugar pero a gran distancia de los de Antena 3, que duplican (2 millones largos por edición frente al 1,2 millón de los de La 1) a los de la competencia. Pese a la producción propia diaria que ocupa la programación de La 1 sólo el serial La Promesa ha contado con cifras por encima de la media de entre las novedades emprendidas por López. En el prime time entre formatos como Maestros de la costura, Bake Off, Baila como puedas o El mejor de la Historia, La 1 no destaca, como tampoco en sus estrenos de ficción como El Zorro. La 2 tampoco remonta en audiencia, con poco presupuesto para su programación de servicio público. Las últimas incorporaciones han sido el concurso Cifras y letras y la reposición de Se ha escrito un crimen, tras ser enviado a las mañanas el magacín cultural diario.

David Broncano origina una crisis en RTVE

Ante la deriva de esta programación Elena Sánchez se enfrentó a López por la contratación de David Broncano para La 1, como alternativa en el primer prime time frente a Pablo Motos en Antena 3. La contratación de la estrella nocturna de Movistar Plus + suponía un desembolso de 14 millones de euros por cada uno de las tres temporadas inicialmente previstas. La directora interina se negó a tal montante y aceptó firmar por un solo año. Esta disputa ha sido la que ha colmado la tensión entre ambas facciones sobre criterios de contenidos en el consejo. Sánchez ha puesto fin a su mandato llevándose antes por delante a López.

El actual consejo permanecerá de forma interina con dirección rotatoria, en una situación de provisionalidad hasta un acuerdo parlamentario, que se vislumbra improbable, o nuevas elecciones generales mientras José Pablo López podría reincorporarse a su hasta ahora responsabilidad si los consejeros rectifican sobre el cese solicitado por la veterana periodista que ha tenido una etapa traumática en sus casi dos años de interinidad.