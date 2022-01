RTVE no llamará a un suplente para relevar a Luna Ki

Ante la semifinal de este miércoles RTVE no tenía tiempo material para llamar a un intérprete que ocupara el lugar de Luna Ki, con Voy a morir, que ha sido excluida del Benidorm Fest ya que en Eurovisión no se puede utilizar la herramienta del 'autotune'. La organización de la cadena pública se ha remitido a la normativa del concurso europeo ya que la canción ganadora de este recuperado festival será la que finalmente represente a España en Turín en el mes de mayo.

Luna Ki cantando en directo “Voy a Morir”. Besis 😘 pic.twitter.com/IpZzzKrwUO — Andrés Serrano (@AndresSerranoC) January 23, 2022

Voy a morir, música de punk electrónico, era el tema más alternativo de los 14 que aspiran a la victoria en el Benidorm Fest. "Eurovisión no es un concurso de habilidades vocales", defiende Luna Ki, y que por tanto el autotune no esta concebido en su canción para mostrar más o menos calidad de voz, sino porque era "parte de la esencia" de su interpretación".

"Podría haber dicho una excusa, algo relacionado con mi salud, pero como artista es muy importante la verdad. la verdad de mi arte, de cómo está hecho. No me voy a avergonzar", justifica en un vídeo Luna Ki que pretendía aparece con una voz robótica en su lacónica disertación musical. Cuando fue seleccionada se entendía que iba a interpretar el tema en directo con esta distorsion, prohibida por la normativa del festival de la UER. El pasado miércoles se confirmaba que no había pie a ninguna excepción.

TVE ante la renuncia no la ocupará con ningún suplente, que no tendría tiempo para preparar su número y en gran desventaja de promoción. Tampoco se ha contemplado que Luna Ki participe fuera de concurso, por lo que sólo serán seis participantes en la primera gala, de la que se clasifican cuatro de ellos para la elecciòn del próximo sábado.

"Habrá gente que dirá que no sé cantar sin autotune, pero reo sinceramente que Luna canta", ha defendido la propia intérprete, que dice no esconderse bajo el autotunes, sino que forma parte de su concepto. En comparación es como si se estuviera obligada a cambiar una guitarra eléctrica por una guitarra acústica.

La excluida ha agradecido "la sensibilidad y comprensión de TVE", la de sus seguidores y del resto de sus compañeros en este Benidorm Fest que ha recibido la expectación internacional.

"Aunque parezca fácil traer a otra persona u otro grupo, no lo es", ha señalado María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE y que no hay otra opción para contar dos galas igualadas en número de siete participantes, como inicialmente estaba previsto.