Roberto Brasero: “Ahora me piden más 'selfies' que pronósticos”

Genio y figura de la información meteorológica. El espacio Tu tiempo con Roberto Brasero acaba de cumplir diez años en Antena 3. El periodista toledano nos atiende y comparte con nosotros su alegría.

–¿Qué balance hace de los 10 años que acaba de cumplir ‘Tu tiempo con Roberto Brasero’?–Estoy muy contento del trabajo de todos mis compañeros, siempre es uno el que sale delante de la pantalla, pero Tu tiempo con Roberto Brasero desde que se convirtió en un programa lo hacemos entre muchos y la labor de todo el equipo es espectacular.

–¿Cómo decidió convertirse en el hombre del tiempo?–Realmente yo no lo decidí, no fue algo voluntario. Yo trabajaba en Telemadrid y una directora llegó con nuevas ideas. Entre esas ideas quería que yo me encargará del tiempo. En un principio pensé que sería muy aburrido. Me dijo dale una vuelta, prepáratelo y lo haces de una forma entretenida. Y eso fue lo que hice. Se trataba de contarlo como si fuera información, añadiendo imágenes y contando con la participación activa de los espectadores. Así surgió mi manera de dar el tiempo.

–Usted además es de las pocas personas que cuenta con una sección personalizada del tiempo...–Así es. Cuando llegue a Antena 3 en 2005 era El tiempo a secas. En el 2011 se convirtió en un programa y teníamos que ponerle un nombre. Nos reunimos con los responsables de la cadena y a mí me gustó que se llamase Tu tiempo porque hacía referencia a una forma de contar el tiempo de tú a tú, de una manera natural. Al final se quedo Tu tiempo, que era lo que yo quería, con Roberto Brasero.

–¿Cómo lleva los errores en los pronósticos del tiempo?–Nunca te acostumbras y eso que forma parte del trabajo. Algunos que parecen muy claros luego al final no se cumplen y otros que no has visto y finalmente te sorprenden. En definitiva, es esa parte de incertidumbre que dota de emoción a las predicciones.

–La climatología influye en el estado anímico de las personas. ¿De ahí viene la preocupación de los españoles por la predicción meteorológica?–Puede ser un ingrediente más que explique la afición que tenemos por el tiempo. En este caso le dedicamos menos importancia de la que tiene. Hay personas que lo llevan al extremo y les condiciona muchísimo el estado de ánimo. Son los meteosensibles. A la población, en general, también nos pone de mal o buen humor las circunstancias meteorológicas. No para todos, el día soleado es lo mejor, hay gente que se siente bien con las nubes y un cielo gris. En mi caso particular, llevo muy mal los días de bochorno y calima.

–¿Le preguntan mucho por la calle por el tiempo?–Pues sí. Y se los doy. Hay un clásico que es la Semana Santa, desde finales de diciembre ya me están preguntando por la predicción meteorológica. En mayo intentó cruzarme con poca gente porque quien no tiene una comunión tiene una boda. Voy notando un poco que con el paso de los años me piden más selfies que pronósticos.

–La tendencia es que en el futuro las temperaturas sean más altas...–La apreciación que tiene uno del tiempo es distinta a la que te ofrecen los balances climatológicos. Por ejemplo, sin ir más lejos. Este verano ha sido, oficialmente, muy cálido, porque la temperatura de los tres meses ha estado 1º por encima de la media. Sin embargo, para la mayoría no ha sido así, sobre todo en la mitad norte con las noches tan frescas y los días nublados de junio y parte de julio. Pero llegó agosto, y en solo cuatro días de ola de calor subió la media. Si solo has estado por aquí esos días, el verano en España no solo te parecería cálido sino un auténtico infierno.