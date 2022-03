Roberto Leal: "aquí o te vuelcas o enseguida se te ve el cartón"

Roberto Leal se acerca ya a los dos años de Pasapalabra en Antena 3, un programa diario que sigue bien firme. El sevillano regresa también al prime time con la segunda temporada de El Desafío. Un puñado de famosos se enfrentan a retos semanales, de habilidad o artísticos. La actriz Norma Duval, las presentadoras Raquel Sánchez Silva y Lorena Castell, el diestro Jesulín de Ubrique, el modelo Juan Betancourt, el cantante Omar Montes y la influencer María Pombo son la relación de participantes del formato de 7 y Acción (Pablo Motos) que podría tener en breve versiones internacionales.

-Esta conversación se arranca por Carnaval, por el cuplé que cantó con José Yélamo en Tu cara me suena...

-No se escucha, pero yo le dije a Yélamo, "ya estamos en cuartos de final". Que en ese momento nos estuvieran viendo un par largo de millones de espectadores, con música del Airon, es un gustazo. Y el otro día también llevé al Selu a Pasapapalabra.

-No es una ocurrencia, es cariño.

-Es necesidad de compartir, de que nos descubran. A día de hoy hay muchas personas que no saben bien cómo es el Carnaval de Cádiz.

-Los famosos se dirigían con sus miradas, cuando alguien canta Carnaval es como si se dirigiera a cada uno. Es una complicidad individual, como cantar al oído.

-Y los famosos de Tu cara se rieron el viernes con el chiste del medio y ya entonces te vienes arriba.

-¿Le llevan bizcotelas de su Alcalá a Pasapalabra?

-Le regalé una caja a Anne Igartiburu antes de las campanadas y se le pegó al cielo de la boca y no había forma de que hablara.

-Esta temporada de El Desafío se grabó en un período duro de la pandemia.

-Se grabó el año pasado pero hemos tenido la suerte de que el programa se vea hoy como si se hubiera grabado ayer. Lo grabamos como haremos la siguiente edición, con muchos test de antígenos. Tenía muchas ganas de que se vieran estas entregas. Es una temporada muy buena.

"Para mí la prueba más difícil, la prueba reina, es la de la apnea"

-No hay famoso que, por puro pundonor, no se haya implicado...

-En un programas como este o te vuelcas de verdad o enseguida se te nota el cartón. En cada reto hay una preparación, da igual la prueba. Si llegas sin entrenar, sin ensayar, sin creértelo, haces el mamarracho y en un concurso así te perjudica. Te expone en un lugar que no le gusta a nadie. El Monaguillo sabe que su papel es la risa pero él quiere hacerlo bien. Todos se han dejado la piel y vamos a verlos sufrir y esforzarse de verdad.

-¿Qué concursante le ha sorprendido aún más por su voluntad?

-Jesulín y Raquel Sánchez Silva me han parecido muy competitivos, en el mejor sentido de la palabra. Se lo han tomado en serio, machacones. A Jesulín lo conocía por las revistas, tiene su cara de showman, que lo ves venir pero vamos a ver un Jesús trabajador, que siempre decía "esto no es cómo empieza, esto es cómo acaba". Es alguien diferente del tópico, es un competidor, un gladiador al estilo de El Desafío: tú solo ante el mundo.

-¿Y Norma Duval?

-Es elegante y educada, como sabíamos, pero se enfunda el mono de trabajo y se concentra. Tiene sus enganchones con el jurado porque es exigente. Con María Pombo va a ser la primera vez que la vemos en televisión y contemplaremos cómo va creciendo en cada programa. Es un contraste entre gente muy veterana y perfiles nuevos.

"Jesulín es alguien diferente del tópico, es un competidor, un gladiador al estilo de El Desafío"

-¿Alguna prueba que sea un calvario para todos?

-Se meten nuevas pruebas, hay retos musicales, junto a los grupos, como Celtas cortos, que vienen. Pero para mí la prueba más difícil, la prueba reina, es la de la apnea. Tienes que estar muy concentrado, mucha mentalización, no pensar en nada, a poco que te despistes empiezas a sufrir más de lo que pensabas. Cuando tú estás bajo el agua el resto te está mirando, midiéndote, y eso agobia. Hay muchos factores y la música te tensiona. Es difícil pero también es la que despierta más compañerismo. Si no trabajas lo mental por mucha fuerza que tengas, no es suficiente. Un mal día o un buen día te cambia el resultado.

-¿Y qué ha aprendido especialmente de Pasapalabra?

-Pues más allá del vocabulario, me llevo la amistad de unos concursantes admirables y la amistad de tantos famosos, escritores, actores, cantantes. De no ser por un programa así no hubiera conocido tan cerca a amigos así.