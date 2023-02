La COPE analiza hoy las necesidades sobre la salud mental en España

Desde las nueve de la mañana los principales programas de la COPE encabezados por el matinal de Carlos Herrera, viajan a diferentes puntos del país para hablar de las necesidades y carencias en la atención a la salud mentla.

La tarde de COPE, con la pareja formada por Pilar Cisneros y Fernando de Haro recala hoy en Sevilla y Pontevedra.

Las consecuencias de la pandemia han cambiado la vida de muchos españoles. El Instituto de Salud Carlos III cifra que el 32% de los ciudadanos considera que ha empeorado su salud mental tras los años de limitaciones. Prueba de ello es que la ansiedad y la depresión son ahora más frecuentes en las consultas que anteriormente. Cuatro millones de personas sufren de depresión en España, mientras que el estudio desvela que el 15% de la población sufre ansiedad o estrés.

El golpe más duro es para las mujeres y los más jóvenes. La cadena COPE sale a distintas ciudades a palpar este problema ¿qué soluciones se pueden aportar en un país en el que hay 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, la mitad que en Francia o Alemania?

Un 4% de la inversión en Sanidad que se hace en España se dedica a salud mental mientras que la media europea es del 5,5%.

Junto a la programación de hoy COP Eofrece también un pódcast original, protagonizado por el psiquiatra José Miguel Gaona, y compuesto por cinco capítulos, La celda del silencio.

En el matinal Carlos Herrera analiza este paisaje social con testimonios y expertos. La búsqueda de respuestas de Ángel Expósitos serán desde Barcelona; las historias humanas de Pilar García Muñiz al mediodía desde Zaragoza; y la explicación de los diferentes trastornos en primera persona, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que se trasladan a Pontevedra y Sevilla.

Pilar Cisneros detalla cómo se desarrollará en esta jornada especial para el equipo de COPE.

-¿Cómo va a ser el programa de La tarde en esta jornada de atención a la salud mental?

-En esta acción transversal en la que los comunicadores de COPE recorremos España para analizar el problema de la salud mental, La Tarde de COPE llega a Sevilla para conocer cuáles son los trastornos más frecuentes a través de testimonios en primera persona y la explicación de los expertos.. Nos centraremos además en los jóvenes y charlaremos con ellos para saber qué les preocupa o afecta.

-No es la primera acción transversal que realiza COPE de este tipo. Ya lo ha hecho sobre el empleo o la vivienda, pero este especial, es digamos más íntimo ¿Es el más especial para usted?

-Es muy especial porque queremos acercarnos a una realidad que la mayoría conocemos muy de cerca y que ha estallado de forma extraordinaria después de la pandemia del coronavirus. Nos alarmamos con las cifras tan altas de enfermedad mental en España sobre todo en los jóvenes, pero lo positivo es que estamos empezando a contarlo desde la normalidad qué significa buscar ayuda y acudir a terapia, a un psicólogo o a un psiquiatra y que no pasa nada ni por hacerlo ni por contarlo.

-¿Qué valor tiene que los comunicadores salgan del estudio a conocer historias reales en la calle?

-Todo lo que pasa, pasa fuera del estudio. Se puede contar desde dentro, claro, pero siempre es más verdad, más auténtico, si es el periodista el que se mueve a la calle. La vida pasa en la calle, nuestros oyentes están en ella, la gente está en las calles, los parques, los bares, los centros de salud, los mercados, en el transporte público y nosotros en La Tarde hablamos para la gente, gente y por eso nos gusta tanto buscar esa cercanía. No hay nada como ser testigos directos de lo que está pasando.

-COPE y el programa de La Tarde son un altavoz para los oyentes ¿Qué datos y a qué historias crees que es importante dar visibilidad?

-Un oyente se levanta por la mañana y ya va dando vueltas en su cabeza a las cosas del día que le preocupan: si a su hijo le van a cambiar la jornada escolar partida por la intensiva en el colegio, si tiene que ir a hacer la compra y a ver por cuánto le sale esta vez porque todo está carísimo, que dentro de un mes le toca revisión de la hipoteca y con la subida del euribor supondrá pagar 250 euros más al mes....todo esto gira en su cabeza y nosotros estamos para acompañarle, explicarle bien todo lo que preocupa y si podemos, intentar buscar soluciones para sus preocupaciones. No siempre es posible esto último, pero por eso también tenemos las risas, el entretenimiento para que el día a día sea más llevadero.

-¿Cómo ha celebrado usted el Día de la Radio?

-En COPE este año hemos asistido a un hecho histórico: juntar a nuestro Carlos Herrera con Carlos Alsina y con Angels Barceló. Los tres comunicadores de los programas matinales de las tres radios más importantes del país y que juntos suman 9 millones de oyentes. Un encuentro que demuestra que la rivalidad no está reñida con la amistad.

-En esta proliferación de voces y medios ¿de qué manera puede distinguirse la voz de la radio?

-La radio siempre está ahí y creo que siempre lo estará. Fíjate que es el medio que mejor ha sobrevivido a todas las crisis y transformaciones del sector. Se nos ha dado por muerto decenas de veces y decenas de veces ha salido reforzada y no solo eso, sin que nos estamos adaptando muy bien al mundo virtual que es todo un desafío para todos. Los podcast, las redes, se han convertido en nuestros amigos. Un complemento perfecto. La radio es el medio de comunicación con mayor credibilidad entre la audiencia. Eso supone una gran responsabilidad por parte de todos los que nos dedicamos a este medio. Credibilidad, rigor y cercanía. Es el ABC de la radio. Esa cercanía te permite adaptarte a las necesidades del oyente, hay que estar todo el tiempo apostando por una comunicación cercana que traspase el propio medio.

-¿En la franja de tarde percibe que hay una nueva generación que se acerca a la radio?

-La tecnología y los canales con los que contamos actualmente nos dan la oportunidad, a lo largo de todo el día, no solo en la tarde, de llegar a otras generaciones y públicos, adaptando la narrativa a cada uno de ellos.

-¿Cómo debe ser la radio generalista de las tardes?

En línea con las preguntas anteriores: cercana y entretenida. El oyente se acerca a la radio para informarse, pero también para entretenerse.

-¿Qué tal es formar un tándem, tras varios años? ¿cómo es sincronización con Fernando de Haro?

-Tras casi cinco años justos podemos decir que hemos llegado a un punto de equilibrio casi perfecto. Te aseguro que no es fácil hacer un programa a dos. Dos personas, dos voces, dos sensibilidades no siempre idénticas que poco a poco van encontrando su espacio en un mismo formato. No digo que sea como hacer magia pero casi y de verdad que es uno de los grandes logros de La Tarde y desde luego una de nuestras grandes bazas cuando hacemos programas en la calle. Nos permite hacer una cobertura mucho más amplia de cualquier noticia, con más puntos de vista, con más matices, un acercamiento más integral a cualquier acontecimiento. Nos encanta hacer reportajes y radio fuera del estudio.

-¿Cuáles son las virtudes que debe tener alguien que ahora se ponga ante el micrófono?

-Debe tener inquietud, hacerse preguntas para responder lo que demandan los oyentes; no simples opiniones. Un periodista informa y entretiene, pero desde el rigor y basándose en hechos contrastados. Coger una cámara o un micrófono y decir cualquier cosa es sencillo, pero nosotros (en el sentido de los comunicadores), tenemos una responsabilidad de cara al oyente.

-¿Qué oyente tiene en la imaginación cuando comienza un programa? ¿Se dirige a 'alguien' en concreto?

-A veces pienso en mi madre jajaja. No, en serio, es curioso porque la radio te permite hablar para un oyente individual, como si fuera una única persona y sin embargo sabes que en realidad detrás están los miles de oyentes que te escuchan esa tarde. Es un proceso curioso, casi mágico, y es la segunda vez que uso la palabra...Si la radio es pura magia