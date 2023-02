Día de la Radio: estos líderes unen a diario a 8 millones de españoles

"No tiene sentido llevarnos mal. Es más complicado llevarse mal que bien", ha resumido hoy Ángel Barceló. Y esa ha sido la impresión y también la evidencia. Hay piques subterráneos, habrá más de una pelusa, pero el encuentro de los tres grandes de la radio de las tres grandes cadenas ha sido una inédita celebración del Día de la Radio que habla mucho de la tolerancia y del reconocimiento a la competencia más allá de ideologías particulares. Han sido quince minutos de humor y devoción mutua con la conducción de Juan Carlos Ortega desde la Fundación Telefónica en un acto organizado por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) .

Ha sido loa reunión de 8 millones de oyentes a diario. La coincidencia de las tres voces de las mañanas, Carlos Alsina, Más de uno de Onda Cero; Ángels Barceló, Hoy por hoy, de la SER; y Carlos Herrera Herrera en COPE, de la Cadena COPE. Cada uno ha sonado hoy, desde las 12.05 hasta las 12.20 en la emisora de la competencia con motivo del Día Mundial de la Radio.

Herrera podía presumir de haber estado de forma sucesiva en las tres grandes cadenas, tal como ha recordado. A lo largo de los 890 y principios de los 90 estuvo en la SER (El borde de la cama, Coplas de mi SER), pasando a COPE (despertador que abría Antonio Herrero) y antes de recalar en Onda Cero estuvo en las mañanas de Canal Sur Radio y de Radio Nacional (donde fue víctima de un paquete bomba de ETA), y en 2015 regresó a COPE tras 14 años en Onda Cero.

Alsina recordó que ha llegado a dormir con Herrera: fue en Onda Cero en una campaña electoral, le compensaba más dormir un rato en la habitación de hotel desde donde Herrera hacía el matinal antes de volver a su hotel para regresar al informativo del mediodía.

Se oyen entre ellos. Sacan conclusiones y anotan qué ha hecho cada uno para mejorarse a sí mismos. Han bromeado de seguir adelante en este espacio conjunto. Se pueden relevar así por días o por horas. Esperan que nadie dé el paso de comenzar a las 5 de la mañana, que ya es suficiente a las 6. El conductor de Más de uno ha reconocido que le da rabia cuando la competencia lleva a algún personaje que él no ha podido captar. En parte llevaba su carga de ironía cuando Pedro Sánchez acude a la SER "¿por qué no se me había ocurrido a mí antes", guaseó. Barceló le respondió que a ella le sucede lo mismo con Feijóo. Herrera replicó con retranca que no va a llamar más a Sánchez, si él quiere ir, ya verá.

Este encuentro de los tres matinales transmite a los 8 millones de oyentes un buen puñado de concordia, de respeto y de tono de compañerismo algo que se echaba en falta en momentos más crispados en lo mediático.

Alsina incluso habló de nombres concretos ficharía de la competencia, al contertulio José Luis Sastre de la SER y a María José Navarro del matinal de la COPE.

Los tres coincidieron también en la importancia del jefe técnico de realización en cada uno de los matinales. La técnica marca el ritmo de programas donde hay tanto que abarcar.

Sobre las mediciones de audiencias los tres están de acuerdo que más allá de la encuesta del EGM deberían existir mediciones de minuto a minuto, aunque supongan sus riesgos. "Ya entonces no podremos entrevistar a sindicalistas", ironizó Alsina. El consumo de streaming, que tiene sus aritméticas bien claras, se incluirá en la próxima oleada.