Samantha Vallejo-Nágera tiene opinión bien clara sobre lo sucedido con Patricia Conde

TVE ha presentado en este jueves la programación navideña especial de cara a las próximas semanas y entre los contenidos que aparecerán en el 'prime time' figura una edición de repesca Celebrity donde los famosos competirán también con destacados participantes de la versión Junior. Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo, Florentino Fernández, Bibiana Fernández o Carmina Barrios volverán así a las vitros, en competencia con los niños. Serán unas "galas muy locas", tal como promete uno de los miembros fijos del jurado, Samantha Vallejo-Nágera, que se repone de una operación de rodilla.

"No seremos más blandos por ser Navidad. En la parte gastronómica no es el MasterChef típico, implacable, pero habrá competencia porque a ningún famoso le gusta perder. La cocina serie estará ahí y harán platazos", presenta la empresaria sobre esta nueva versión del formato de Shine Iberia.

Sobre la dureza y exigencia del programa de La 1, Samantha ha entrado a colación sobre las declaraciones de Patricia Conde, que habló de compañeros que se drogaban y un trato excesivo, con dura presión, por parte del programa y de ahí que bajara los brazos en la prueba final. ¿Es real todo lo que hay en MasterChef? "Voy a decir una cosa, Patricia Conde ha sido una concursante increíble. A mí me ha parecido monísima y cuando fue repescado ha sido de las concursantes que más ilusión he visto. La vi supertímida, más introvertida de lo que la ves en los programas, pero me ha encantado y creo que se lo ha pasado bomba", desgrana en nombre de sus compañeros del jurado.

"Son cosas que pasan a veces. No lo he llegado a entender", ha respondido sobre lo sucedido después, con lo vertido en las redes sociales. "Durante el programa estaba encantada. Es de esas concursantes que ves que le gusta la cocina, es una maravillosa concursante, pero no entiendo que pasó entre el día de la final y el siguiente".

"Yo me quedo con su paso alegre por el programa, divertido, y ahí me quedo", desea zanjar. La productora Shine llegó a amenazar con medidas legales ante el cariz que tomaban las palabras de Conde y Samantha ha querido al menos apaciguar y pasar página a la polémica.

A raíz del plante que en su momento tuvo María del Monte en MasterChef, ahora que la cantante de sevillanas regresa a La 1 para un especial navideño en El Rocío, la jurado recuerda a que a cambio de aquella marcha hay muchísimos participantes que se lo han pasado muy bien en el 'talent'. "Yo me quedo con lo bueno", ha insistido.