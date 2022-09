Sandra Barneda no participaría "ni loca" en 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda acaba de lanzar su nuevo libro, Las olas del tiempo perdido, nuevo trabajo tras haber sido finalista del premio Planeta en 2020 con Un océano para llegar a ti.

De la literatura a su medio de siempre, la televisión, la barcelonesa se pone este miércoles al frente de la quinta edición de La isla de las tentaciones. Para tentar, cinco parejas separadas para la convivencia: Javi y Claudia, de Barcelona, con un año y medio de relación; Andreu y Paola, de Mallorca, con dos años y medio de novios; Manuel y Sara, de Alicante, que no llegan al año; Mario y Laura, que llevan año y medio;y Samuel y Tania, con dos años y medio.

Entre los 21 solteros hay andaluces como la sevillana Irene, azafata;la granadina Cristina, maestra;o el también sevillano Vladi, opositor a bombero, más tres famosos ‘tentadores’.

Sandra Barneda habla sobre cómo vivió esta quinta edición

–Estrena libro y programa a la vez. Una situación de récord.

–Del libro sólo puedo decir que estoy encantada y feliz por tenerlo entre las manos. Quinientas y pico páginas que han sido un trabajo apasionante y deseosa de sentir la reacción de los lectores.

–¿La isla de las tentaciones le inspira? ¿Le darían sus historias para un libro?

–Claro. La isla es una inspiración continua. Tendría que enfocar ese libro sobre el amor. Qué sentimos, de seguridad e inseguridad, hacia los otros.

–¿Y se vería participando?

–Por supuesto que no. Yo no participaría en La isla de las tentaciones. Yo no me meto ahí ni loca. Verlo en el sofá es mucho más divertido. Es un programa para comentarlo con la pareja y seguir cada historia. Pero siempre mejor vivir todo eso desde fuera. Los participantes de La isla tienen para mí todo el respeto. Todos son muy valientes, como se puede comprobar.

–¿Este programa es un tratado del amor y la infidelidad?

–Yo diría que es un tratado de anatomía sobre las emociones cuando estamos enamorados de corazón. En La isla de las tentaciones no se centra tanto en las infidelidades como en los fantasmas, los miedos, por creer que vamos a perder a nuestro amor. Es un programa sobre los juegos del amor. Lo obvio, lo que ves en principio serían las posibles infidelidades, pero es más angustioso lo que hay dentro de ti. Lo que has montado en tu imaginación de celos, inseguridades, miedos. Para los participantes es una liberación cuando contemplan las imágenes de su pareja, porque en ocasiones han magnificado todo en su imaginación.

–¿El amor es algo relativo?

–Queremos que nos quieran y muchas veces la infidelidad en sí no es tan importante como comprobar si la otra persona te ama, o no.

–¿Qué aporta esta quinta temporada respecto a otras?

–Cambia la dinámica y hay que estar atentos a los colores.

–¿Y qué no deberían perderse los seguioresr?

–Vamos a montar hogueras de emergencia. Hay que comprobar qué pasa en algunas relaciones, así que se convocarán hogueras de inmediato. Yo invito a oír a todos, escuchar a cada participante. Es importante lo que digan las parejas, pero ya no es sólo lo que van a vivir en la isla, sino lo que traen consigo, las historias que llevan detrás.